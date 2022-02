Clima, il Circolo Lardato Sì Busto Arsizio-Gallarate incontra padre Mauro Bossi sj

Il Circolo Lardato Sì Busto Arsizio – Gallarate organizza il primo incontro dell’anno aperto al pubblico per promuovere la conoscenza e la riflessione sui temi dell’enciclica di Papa Francesco. Domenica 6 febbraio, ore 16:30, presso il Centro Comunitario della Parrocchia di Santa Maria Regina di Busto (via Favana, 30), sarà ospite del Circolo padre Mauro Bossi sj nell’incontro “Il mondo di Glasgow: politiche del clima”.

Padre Mauro Bossi condurrà l’intervento partendo dalla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del novembre 2021 (conosciuta anche come COP26), temi alla base dell’enciclica papale. Sarà l’occasione per fare il punto sui negoziati climatici e per domandarsi quale futuro si profila.

Il sacerdote di Pavia è redattore della rivista Aggiornamenti Sociali, la rivista dei gesuiti che da oltre settant’anni si occupa di problematiche sociali della contemporaneità. Dopo la laurea in Conservazione Beni Culturali e Filosofia, ha studiato Teologia al Centre Sèvres di Parigi e ha conseguito una specializzazione in Teologia Morale presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma.