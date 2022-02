Clinica Isber regala un ecografo ai medici dell’assistenza domiciliare: “Pubblico e privato possono collaborare”

«Questa donazione rappresenta per noi un gesto concreto a supporto dell’encomiabile impegno profuso, in questi due anni, dai medici USCA di ATS Insubria, che svolgono un ruolo importante nel contrasto alla pandemia – ha dichiarato il direttore Lucas Maria Gutierrez. Siamo grati a Isber per la generosità e riconoscenza fattiva dell’operato dell’Agenzia di Tutela della Salute».

«Clinica Isber partecipa attivamente al rafforzamento della medicina del territorio con la donazione di un ecografo Butterfly. Condividiamo e assumiamo l’impegno alla tutela della comunità e della sostenibilità sociale in un momento in cui emerge, sempre di più, la necessità di una collaborazione tangibile tra pubblico e privato» ha rimarcato Malek Isber Amministratore Delegato legale dell’omonima società.

Alla consegna sono intervenuti per ATS Insubria il direttore Generale Lucas Maria Gutierrez e il Direttore Sanitario Giuseppe Catanoso. La Clinica Isber era rappresentata dall’Amministratore Delegato Malek Isber e dalla responsabile comunicazione e Relazioni interne ed esterne Sarah Nidoli. Sono intervenuti, inoltre, il presidente della Fondazione Molina di Varese Carlo Maria Castelletti e il consigliere del Comune di Varese con delega alla Sanità Guido Bonoldi.

I due medici Usca, Camillo Rizzuti e Lidia Beghi, hanno ringraziato a nome di tutti colleghi Nidoli e la clinica per la donazione che è prima di tutto un gesto con un significato profondo. «Abbiamo collaborato con Ats e la fondazione Molina per arrivare in tempi brevi all’obiettivo – ha spiegato ancora l’amministratrice di Medical Point- e questa la prova che quando in campo scende la squadra giusta, i risultati si ottengono rapidamente. L’ecografo butterfly, uno strumento portatile, che renderà un po’ più semplice l’assistenza domiciliare, potrà aiutare i medici nel loro lavoro. Ma vuole essere anche un riconoscimento dell’impegno di questi volontari che nel periodo della pandemia sono stati così preziosi. Speriamo che il nostro gesto sia esempio per altri. Pubblico e privato insieme possono davvero migliorare il servizio sul territorio»