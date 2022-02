Il club Bellavista di Gazzada Schianno riparte dal padel

Il Bellavista di Gazzada Schianno riparte dal padel. A una anno di distanza dalla chiusura dell’impianto, cambia la gestione e cambia la “filosofia” del centro sportivo. Il lockdown aveva messo in ginocchio la precedente società che, alla riapertura, dopo aver visto dimezzato il numero degli abbonati, aveva deciso di abbandonare il progetto.

Ora la struttura, che si trova in un punto strategico e molto caratteristico, in cima a un collina in una zona molto verde di Gazzada Schianno, è stata rilevata da un imprenditore di Daverio, Flavio D’Angelo, che con alcuni soci ha modificato totalmente l’impianto (nella foto Flavio D’Angelo e Gustavo Spector, uno tra i più celebre maestro di padel in Italia, CT della Nazionale e responsabile della formazione degli istruttori e dei corsi per maestri).

Il Club Bellavista oggi si chiama Smash X3, o come dicono gli spagnoli “sacarla por tres“: si tratta di uno dei colpi che procura maggior piacere al giocatore di padel e consiste nello spedire la palla fuori dalla gabbia con uno smash che colpisce la parete di fondo.

Il centro dispone di 6 campi coperti ma il progetto prevede e sono in realizzazione altri 3 campi coperti (di cui uno singolo), un campo centrale con tribuna per tornei, oltre all’apertura di una scuola agonistica di primo livello e di uno shop specializzato.

Nel centro polivalente con 15.000 mq di superficie sarà inoltre possibile praticare ciclismo indoor su piattaforma interattiva con infinity bike, calcetto, tennis, beach volley, beach tennis, allenamenti propedeutici al triathlon e preparazione atletica.

«Smash X3 è associato al network internazionale spector padel house, unica house della provincia in esclusiva- spiega D’Angelo- . Spector padel house, nasce dall’esperienza più che trentennale di Gustavo Spector, CT della nazionale maschile italiana e membro della FIT. Saranno presenti due nuovi coach: coach Rubén e coach Ivano che si occuperanno di organizzare tutte le attività del circolo, come lezioni e corsi giornalieri impartiti secondo il metodo Spector, tornei e clinic per l’assegnazione dei livelli curati dal maestro della nazionale italiana di padel».

Il centro è già aperto ed è possibile abbonarsi e prenotare i campi.

Per tutte le info SMASHX3.com e sui profili social.