Colpisce la moglie con una mannaia, salvata dalla figlia. Arrestato 67enne ad Abbiategrasso

Nel corso della mattinata di sabato 12 febbraio i Carabinieri della compagnia di Abbiategrasso hanno tratto in arresto nella flagranza di reato un uomo di 67 anni per aver tentato di colpire la moglie alla testa e alla fronte con una mannaia da cucina, mentre era intenta a svolgere le sue quotidiane attività casalinghe, evento che non raggiungeva ben più gravi e ulteriori conseguenze grazie all’immediato intervento della figlia presente in casa che riusciva a disarmarlo. La notizia è stata diffusa solo questa mattina dai Carabinieri del comando di Milano.

I motivi del gesto potrebbero probabilmente ricondursi ad uno stato depressivo cui l’uomo sembrava soffrisse, insorto a causa di un paventato e improvviso esborso di denaro necessario per la ristrutturazione dell’abitazione nella quale abita il nucleo familiare. La donna ha riportato importanti ferite da taglio alla testa e nella zona frontale.

L’uomo, dichiarato in stato di arresto e associato presso le carceri di Milano San Vittore a disposizione dell’autorità giudiziaria, dovrà rispondere di tentato omicidio aggravato in danno del coniuge.