Coltellate sabato notte in via Como a Varese

Coltellate nella notte per gli spiccioli: l’ambulanza che parte per il pronto soccorso, la polizia indaga.

Risultato: un uomo di 36 anni finito al pronto soccorso e un ragazzo molto più giovane ai Miogni.

È il bilancio della notte brava di Varese nel fine settimana che si affastella ai molti altri, e alle molte altre notti calde nella zona delle stazioni. I fatti avvengono tra le vie Como e Milano, non distante dalle Poste.

Da una prima ricostruzione quella che sembra una rapina a mano armata è avvenuta attorno alle 2, dopo che la vittima aveva prelevato dei contanti a uno sportello nelle vicinanze.

Il ferito è stato colpito in maniera superficiale con l’obiettivo di rubare il contante poi è stata chiamata l’ambulanza e sono partite le indagini delle Volanti che hanno permesso di fermare il sospettato.

Si tratta di un cittadino indiano di 21 anni, regolare sul territorio nazionale ma con precedenti per fatti analoghi consumato in passato. Il giovane si trova in carcere.

Il ferito è invece arrivato alle 3.20 in ps al Circolo a bordo di un’ambulanza della croce rossa italiana in codice verde.

Solo una settimana fa sempre nella stesa zona fu un diciannovenne a venire accoltellato al torace nel corso di una lite scaturita da futili motivi: “Hai una sigaretta?”. Poi i fendenti che l’hanno lasciato a terra sanguinante.