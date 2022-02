A Comerio apre uno sportello gratuito a supporto della popolazione

Uno sportello gratuito a supporto della popolazione. Il Comune di Comerio informa che dal giorno 5 febbraio sarà attivo lo sportello a supporto della popolazione rivolto a tutti i cittadini che necessitano di ausilio, anche di carattere pratico, come ad esempio prenotazione vaccini, richiesta green pass, informazioni per la richiesta SPID e altre incombenze on-line .

Le attività dello sportello non si sostituiscono a quelle svolte dagli uffici comunali. Il servizio è organizzato e gestito dai volontari del Comune, i referenti sono i consiglieri comunali Mario Tiberio e Mariella Faresin. Lo sportello è situato presso la sede AVEB, in via Stazione 8 (centro civico) e sarà aperto tutti i sabati mattina, eccetto festivi, dalle ore 9,30 alle 11,30 L’accesso è libero, con green pass secondo la vigente normativa.

Per info contattare i seguenti numeri 0332 743024, Sig. Mario 3921667285, Sig.ra Mariella 3483234383.