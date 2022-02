Il Comitato aiuti alimentari della Valceresio lancia un appello per Horacio, argentino con le mani d’oro

Gli amici italiani lo chiamano Orazio, ma il suo nome è Horacio perché è nato in Argentina, paese di cui conserva una dolce cadenza anche se parla perfettamente l’italiano.

Horacio, 50 anni, da mesi vive in una situazione davvero difficile: senza lavoro, senza famiglia, si è arrangiato a vivere in un minuscolo appartamento in ristrutturazione a Cuasso al Piano che gli ha messo a disposizione un amico. Appartamento dove per quasi tre anni Horacio ha vissuto senza riscaldamento, senza luce e senza acqua. Una vita al limite, aggravata dal fatto che sette anni fa gli è stata diagnosticata una sclerosi multipla che gli rende difficoltoso spostarsi a piedi e in alcuni giorni anche fare le attività più semplici. Come se non bastasse la piccola macchina che aveva acquistato pochi mesi fa con tanti sacrifici si è irrimediabilmente guastata e non può più usarla.

Così Horacio non si può spostare, deve dipendere dagli amici anche per procurarsi i farmaci o i materiali che gli servono per rendere abitabili i due locali che sta piano piano sistemando, approfittando dei giorni in cui la malattia si fa sentire di meno.

Ad interrompere questo “buco nero” in cui stava precipitando Horacio, è arrivata nelle scorse settimane la solidarietà del Comitato aiuti alimentari della Valceresio, un gruppo di persone di buona volontà che si dà da fare per aiutare famiglie e persone in difficoltà. Ad Horacio hanno subito procurato una stufa per scaldarsi, indumenti caldi per proteggersi dal freddo e pacchi alimentari.

«Ci ha davvero colpito la storia di quest’uomo, ma soprattutto ci hanno colpito la sua grande dignità, la sua forza d’animo nell’affrontare questa difficile situazione ma anche le sue risorse, la sua creatività, la sua intelligenza e la sua umanità – dice Fulvia Curti, vicepresidente del Comitato, che ci ha fatto conoscere Horacio e la sua storia – Per questo, oltre ad offrirgli il nostro aiuto per soddisfare i bisogni più basilari, vogliamo aiutarlo a ritrovare la speranza di un futuro diverso».

Horacio è un uomo dalle mani d’oro e dai molti talenti e che nella vita ha fatto tanti lavori: è stato tornitore in un’azienda meccanica fino a diventare capo officina per poi perdere il lavoro quando la ditta è fallita, proprio nei giorni in cui ha scoperto di essere affetto dalla sclerosi multipla; disegna benissimo; ha realizzato lampade stupende usando materiali come vetro e fibre ottiche; progetta e inventa dando fondo alla sua grande creatività. Un uomo che sicuramente potrebbe ancora dare tanto grazie a queste sue risorse se solo riuscisse ad uscire dalla situazione di bisogno in cui si trova.

Per questo il Comitato aiuti alimentari – regolarmente costituito e dotato di statuto – ha deciso di lanciare una raccolta fondi per aiutarlo a riprendere il cammino interrotto.

«La solidarietà può manifestarsi in tanti modi, noi speriamo di riuscire a metterlo in condizioni di spostarsi e di riguadagnare autonomia, condizioni indispensabili perché possa procurarsi i farmaci e seguire le cure senza dipendere sempre da qualcuno, o perché no, anche trovare nuovamente un lavoro. Insomma le condizioni per una vita libera dal bisogno e dignitosa – dice Fulvia – Chi vuole può contribuire con una donazione, ma sarebbe bello anche trovare qualcuno che ha un po’ di tempo libero e che possa aiutarlo a finire di sistemare la sua piccola abitazione, magari facendo con lui i lavori più pesanti. E’ una persona speciale e sarebbe davvero bello permettergli di riprendere il volo».

Per chi volesse fare una donazione l’Iban del Comitato Aiuti alimentari Valceresio è IT97G0503449990000000003466 – causale Per Orazio.

Per informazioni potete contattare il Comitato telefonicamente al numero 392 5654202 oppure via mail all’indirizzo: comitatoaiutialimentari@gmail.com