Completata la riqualificazione della dogana di Ponte Tresa, biglietto da visita per chi arriva in Italia

E’ stata completata in questi giorni la riqualificazione funzionale del valico doganale di Ponte Tresa, frutto di un intervento coordinato tra la Direzione regionale lombarda dell’Agenzia delle dogane e il Comune di Lavena Ponte Tresa.

Il progetto, che conclude il percorso avviato già dal 2016 con la sistemazione delle strade che conducono al valico, il rifacimento del piazzale della dogana e la realizzazione di nuove aiuole fiorite, in questi mesi ha riguardato il nucleo della dogana.

In particolare si è provveduto alla ristrutturazione totale dell’edificio, compreso il rifacimento degli impianti ed è stato sostituito il gabbiotto di servizio della Guardia di Finanza. Tutta nuova anche l’illuminazione, sottoposta a “relamping led”, cioè alla sostituzione dell’illuminazione tradizionale con apparecchi led di ultima generazione a basso consumo, nell’edificio e nelle aree esterne. Nuovo look anche per la cartellonistica e le vetrofanie degli uffici. Infine si provveduto al rifacimento della pavimentazione stradale e della segnaletica nelle aree di competenza.

«Il valico commerciale di Ponte Tresa si situa in un ambito molto importante dal punto di vista ambientale e turistico, caratterizzato da un contesto paesaggistico di particolare rilevanza – dicono i responsabili della Direzione regionale – Il valico inoltre è al contempo interessato da un importante transito veicolare sia turistico che commerciale essendo uno dei principali valichi con il Canton Ticino, che comporta un’intensa attività per il personale di ADM – l’Agenzia Accise Dogane e Monopoli e della Guardia di Finanza. Per questo la Direzione regionale DT-I Lombardia, nei mesi scorsi, d’intesa con il Comune di Lavena Ponte Tresa, ha valorizzato le attività istituzionali e il contesto territoriale attivandosi dapprima nella programmazione e poi nella realizzazione di questi importanti interventi manutentivi sui manufatti e sull’area di competenza».

«Un intervento necessario che ha cambiato l’aspetto di quello che è il punto di ingresso nel nostro paese. Ora la dogana è un adeguato biglietto da visita per chi arriva in Italia – dice il sindaco Massimo Mastromarino – E’ stato fatto un grande lavoro, in un clima di efficace collaborazione tra il nostro Comune e l’Agenzia delle dogane, che completa gli interventi già avviati negli anni scorsi».