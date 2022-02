Comune vicino alle scuole e alle famiglie: “La situazione migliorerà”

«Accolgo e comprendo le difficoltà dei genitori, il Comune di Varese è vicino a tutte le famiglie e a tutte le scuole». Così l’assessora ai servizi educativi Rossella Dimaggio risponde alla lettera della mamma di una bimba di 4 anni che negli ultimi due mesi ha frequentato solo pochi giorni l’asilo “pagando la retta per un servizio di cui non ho usufruito”.

«Abbiamo vissuto insieme un momento davvero delicato e difficile bambini, studenti, genitori ma anche personale scolastico ed educatori, comunali e non. Far fronte alla situazione è stato molto faticoso per tutti – aggiunge l’Assessora – per il Comune, come per le paritarie, è stato complesso ma prioritario garantire i servizi, la loro sostenibilità e insieme la sicurezza e la salute dei piccoli e mi rendo conto che organizzarsi e trovare risorse per i genitori è stato altrettanto complicato, se non di più».

Finalmente le regole sono cambiate, anche per i piccolissimi di nido e infanzia, per cui da settimana prossima le quarantene scatteranno più raramente, alla presenza del quinto caso e non al primo e saranno dimezzate nel tempo, 5 giorni invece di 10: « Spero che questo permetterà ai bambini di tornare a vivere con più costanza la scuola in presenza – auspica l’Assessora – con ricadute positive anche sulle diverse difficoltà lavorative, economiche e organizzative dolorosamente sperimentate dai genitori negli ultimi due anni e in particolare negli ultimi mesi»

Per fare fronte alla pandemia, sin dall’inizio l’assessorato ha puntato sul consolidamento e ampliamento del Patto educativo territoriale, con una «collaborazione sia economica sia progettuale con le diverse realtà educative del territorio, condividendo, pubblico e privato, scuole paritarie, associazioni e oratori l’elaborazione dei protocolli e anche le risorse», ricorda la Dimaggio con riferimento al contributo riservato alle parificate dell’infanzia e alla condivisione dei fondi per i centri estivi.

«Dovessero arrivare altri contributi o ristori pe il Covid – aggiunge – ancora una volta li condivideremo con tutte le realtà del territorio che condividono il Patto educativo territoriale per i nostri bambini».