Conferenza all’università dell’Insubria del premio Leontief Robert Wade

Robert Wade professor della London School of Economics, economista dello sviluppo e Premio Leontief, terrà una conferenza nell’ambito del master “Servizi finanziari transfrontalieri: trasformazione del mercato e opportunità per le imprese” organizzato dall’Università dell’Insubria e dal Centro Studi Villa Negroni di Vezia-Lugano (progetto Intecofin-Interreg).

La conferenza sul tema “How leading states in the periphery of the world economy are challenging the power of core states: the unlikely Bic and Brics Clubs” (In che modo gli Stati leader alla periferia dell’economia mondiale stanno sfidando il potere degli Stati centrali: gli improbabili club BIC e BRICS) si terrà in remoto il 22 febbraio alle ore 16.

Robert Wade ha lavorato a lungo alla Sussex University e alla World Bank. Ha effettuato molte ricerche sul campo ed è stato uno dei primi economisti a studiare il modello di industrializzazione nei paesi del Sud-Est Asiatico (cfr. Governing the Market. Economic Theory and the Role of Government in East Asian Industrialization, Princeton University Press, 1990, ultima ediz. 2004). Wade è già stato all’Università dell’Insubria in altre occasioni, in particolare nella Conferenza internazionale di economia nell’anno del decennale.