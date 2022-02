I consiglieri del PD: “Rilanciamo piazza Don Spina a Cassano Magnago coinvolgendo le associzioni”

Prosegue la raccolta di proposte e contributi di idee della cittadinanza. da p0arte del Partito Democratico e in vista delle prossime consultazioni amministrative.

«Mentre i gruppi di Pd, Azione e lista civica In Movimento per Cassano continuano a lavorare per mettere a punto il programma elettorale – spiegano i consiglieri del PD Tommaso Police e Gemma Tagliabue – continuiamo a ricevere preziosi spunti ed indicazioni che saranno oggetto di votazione (fisica ed online) per stabilire un ordine di priorità.

Tra le proposte pervenute (tra l’altro in linea con la nostra visione di città futura), c’è la rivalutazione di Piazza don Spina.



Quel luogo da quando è orfano della farmacia comunale trasferitasi in via Marconi (Tigros) è diventato un posto abbandonato e spesso mal frequentato. Dunque prendendo spunto dalle sollecitazioni che arrivano, è necessario trovare una nuova destinazione d’uso ai locali comunali ex farmacia.

La proposta che noi lanciamo è quella di destinare quello spazio come sede delle associazioni cassanesi, diamo l’opportunità alle tante realtà associative cassanesi senza una sede fisica di poter tener viva piazza don Spina facendola diventare la Casa delle Associazioni.



In questo modo le associazioni oltre ad avere uno spazio da gestire a rotazione diventano un presidio fisso di vitalità e di rilancio per il centro storico. Inoltre la piazza nei periodi estivi può essere utilizzata per iniziative ludiche, laboratori all’aperto per bambini e tante altre iniziative. San Giulio ha bisogno di una nuova socialità e di buoni esempi.

L’obiettivo è tornare a far ripopolare il centro storico orfano non solo della farmacia ma di tante serrande che negli anni hanno chiuso abbinato ad un restyling concreto che possa abbellire le strade cittadine.

Riprendendo le proposte che abbiamo avanzato in questi anni in materia di rigenerazione urbana, Cassano Magnago ha bisogno di un rilancio diffuso al fine di contrastare il degrado urbano e per farlo occorre intervenire con la sistemazione della via San Giulio, riqualificazione della Piazza Italia e riapertura e messa in sicurezza della via Rosnati con annessa valorizzazione del percorso storico fino al campanile di San Maurizio, luogo simbolico della nostra città.

Cassano ha bisogno di Piazze dove i cittadini possono tornare a socializzare e vivere, Piazza 25 Aprile ad oggi tra new jersey e cartelli di deviazione del traffico risulta essere un luogo poco valorizzato, di transito e non sfruttato per le sue potenzialità. Per questo motivo ci piacerebbe indire un concorso di idee interpellando le migliori professionalità provenienti dal mondo universitario in particolar modo del Politecnico di Milano.

Ci sono tante cose da fare, a noi piace essere concreti e con la partecipazione riteniamo che si potranno fare insieme tanti progetti per il bene della nostra città.

La raccolta di proposte è aperta fino al 14.02 (San Valentino), affrettatevi, scriveteci una mail all’indirizzo timeforchange.cassanomagnago@gmail.com.

RilanciAmo Cassano insieme!»