In consiglio comunale a Gavirate si discute del progetto commerciale di via Arioli

Martedì 8 febbraio torna a riunirsi il consiglio comunale di Gavirate. All’ordine del giorno della riunione, che avrà inizio alle 19.15 e sarà in videoconferenza, verrà discusso l’accordo di programma per l’applicazione della legge sul sistema integrato dei servizi sociali e gli interventi della rete in ambito sociale e sociosanitario. Verrà discussa la gestione associata del servizio di inclusione sociale dell’ambito distrettuale di Cittiglio.

All’ultimo punto, un’interrogazione presentata dal consigliere d’opposizione Roberto Zocchi sul piano attuativo commerciale di via Gerli Arioli di Gavirate. Un progetto contro cui si è mossa anche Ascom Varese con un esposto in Regione.

L’esponente di Viva Gavirate chiede maggiori informazioni sul progetto definito «impattante e di interesse collettivo, che riguarda sia il lay out urbano, sia la mobilità cittadina sia l’aspetto commerciale».

Nell’interrogazione, Zocchi chiede all’amministrazione di chiarire:

«Quale posizione intende sostenere in relazione al progetto in essere, ovvero riscontra criticità socio economiche relative alla realizzazione del progetto?

In quale modo, si ritiene che questo intervento si inserisce ed avvalora il piano di riqualificazione del centro storico?

A seguito agli articoli fatti pubblicare da Ascom in merito ad un parere regionale a loro favorevole, potrebbero esserci sospensioni o revisioni del progetto?».

Zocchi pone poi una questione di opportunità data la presenza della scuola media ma anche vista la vicinanza di un altro centro commerciale di grandi dimensioni e una rete di media distribuzione. Il consigliere, infine, chiede quali misure l’amministrazione vorrà prendere per informare la cittadinanza sui conseguenti e inevitabili provvedimenti legati alla mobilità nell’aerea.