Il consorzio Sgai a Patrizia Testa: “Le quote della Pro Patria sono state pagate il 28 gennaio”

In data 28 gennaio il consorzio Sgai avrebbe effettuato un bonifico da 600 mila euro sul conto di Patrizia Testa per il pagamento delle quote dell’Aurora Pro Patria 1919. Il bonifico sarebbe partito dal conto di Sgai presso la banca Bnl del gruppo Bnp Paribas.

Il consorzio che si occupa di ristrutturazioni, al centro di una bufera giudiziaria con tanto di sequestro di 110 milioni di euro, risponde così a quanto sostenuto dall’ex-presidentessa: «A differenza di quanto letto negli ultimi giorni sui quotidiani, il Consorzio ha ottemperato agli obblighi contrattuali e ha provveduto al pagamento del dovuto per il perfezionamento dell’acquisto della Pro Patria».

La risposta di Patrizia Testa non si fa attendere e arriva tramite il suo legale Santino Giorgio Slongo: «Non corrisponde assolutamente al vero che alla data del 31/1/2022, termine ultimo pattuito, il consorzio Sgai ha ottemperato, secondo le modalità e i termini indicati nel contratto, a tutte le loro obbligazioni nei confronti della dottoressa Patrizia Testa. Sono in corso sviluppi».

Una dichiarazione che non chiarisce fino in fondo se le quote siano state pagate oppure no (sicuramente l’accredito non è stato visto sul conto alla data del 31 gennaio, ndr) mentre ribadisce che non tutte le obbligazioni sono state ottemperate dal consorzio. Come dice l’avvocato, però, sono in corso sviluppi della vicenda e solo nei prossimi giorni la foschia che avvolge la vicenda potrà diradarsi per mostrare cosa è davvero accaduto tra il consorzio Sgai e Patrizia Testa.