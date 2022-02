Contestazione del comitato No Elcon all’assemblea pubblica sulle puzze in valle Olona

Forte contestazione da parte del comitato No Elcon durante l’assemblea pubblica sulle molestie olfattive in valle Olona di martedi 8 febbraio al teatro di via Dante di Castellanza.

La protesta dell’assemblea popolare No Elcon era iniziata già all’esterno del teatro: presenti residenti di Marnate e Castellanza esasperati dagli odori che continuano ad essere fortemente avvertiti anche a centinaia di metri in linea d’aria. Una residente del centro di Castellanza, ad esempio, ha dichiarato di lamentare bruciori alla gola e agli occhi con frequenza, medesimo il problema per due cittadini di Marnate.

Il comitato chiede all’azienda Perstorp di dotarsi di un proprio depuratore. Nel corso dell’intervento di ATS, le grida dei cittadini hanno provocato l’interruzione della relazione, proprio mentre veniva affrontato il tema sanitario: si stavano diffondendo i dati relativi all’impatto delle molestie olfattive sulla salute della popolazione.

«Esiste un disagio, ma che non pregiudica a livello sanitario lo status della popolazione – hanno spiegato i referenti di ATS – è stato riscontrato fra i residenti dell’area della valle Olona coinvolta un maggior accesso alle strutture sanitarie per prime visite, per problemi oculistici, dermatologici e pneumologici, ma si tratta di problematiche che non richiedono poi ulteriori visite specialistiche». L’intervento è stato interrotto dalle grida di diverse persone, che contestavano questi risultati.