Contratto da 100 milioni di euro a Kpmg per la trasformazione digitale della sanità pubblica

Kpmg si è aggiudicata un contratto quadro da 100 milioni di euro per trasformare digitalmente la sanità pubblica del paese. La società di consulenza supporterà le organizzazioni sanitarie pubbliche italiane nella trasformazione digitale dei processi di cura. È un’iniziativa che fa parte di un piano governativo triennale per trasformare digitalmente la Pubblica amministrazione italiana ed è uno degli strumenti strategici del governo per il dispiegamento nazionale del programma di recupero Next Generation EU relativo al settore sanitario italiano.

EFFETTO PANDEMIA

La pandemia ha prodotto una grande spinta alla digitalizzazione dei processi, soprattutto nell’assistenza sanitaria, il settore più esposto: le interazioni tra i pazienti, gli operatori sanitari e gli organi amministrativi hanno affrontato una spinta senza precedenti verso una vasta trasformazione che coinvolge modelli organizzativi, processi e tecnologie abilitanti.

“Sanità digitale – sistemi informativi clinici assistenziali” è il pilastro IT del piano triennale del governo italiano. Il lavoro di Kpmg coprirà tutti i servizi di consulenza, dalla strategia alla modellazione del business, dai requisiti di sistema alla gestione del programma, di cui le organizzazioni pubbliche del Servizio sanitario nazionale avranno bisogno per concepire, progettare e sostenere il programma di trasformazione.

DIGITALIZZARE I PROCESSI DI CURA

La riprogettazione digitale di un’ampia serie di processi di cura dovrebbe essere abilitata, includendo tra gli altri: le cure acute ospedaliere, le cure a domicilio e la telemedicina, la comunità e le cure primarie. Con la pandemia che conferma il valore universale dell’assistenza sanitaria come bene pubblico fondamentale e la rilevanza macroeconomica dei servizi sanitari, il team Healthcare di Kpmg in Italia ha costruito un consorzio di fornitori di servizi professionali di livello mondiale per rispondere con successo a una grande gara d’appalto indetta dall’agenzia nazionale degli appalti.