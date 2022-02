Coop Luino chiude temporaneamente, rimangono aperti i parcheggi e per i soci l’Ufficio prestito sociale

Chiude temporaneamente la Coop di Luino. Il parcheggio interrato a tre piani del supermercato però sarà ancora accessibile: si è scelto di procedere con i lavori necessari chiudendo un piano per volta, in modo da non creare eccessivo disagio agli utilizzatori abituali e ridurre la disponibilità di parcheggi nel centro cittadino. Quindi il parcheggio sarà interessato da lavori di manutenzione ma continuerà a funzionare come al solito, fino alla riapertura del punto vendita il 10 marzo, solo con una capienza più limitata per alcuni periodi dovuta alla chiusura a rotazione dei vari piani.

Gli orari della struttura saranno: apertura, da lunedì a domenica, dalle ore 8.00 alle 20.30 e accesso sempre possibile da scale e ascensori mentre i tapis roulant verranno fermati per i lavori di manutenzione.

Inoltre, per i Soci Coop sarà sempre attivo l’Ufficio prestito sociale. Verrà temporaneamente dislocato presso la sala Soci con i seguenti orari: martedì, dalle 9.00 alle 13.00, mercoledì/venerdì, dalle 14.30 alle 18.30.