Il Coro Città di Luino saluta il suo presidente Piero Rossi: “Canteremo ancora, con te nel cuore”

Lascia un segno indelebile nella comunità dell’Alto Varesotto, e in particolare di Luino e Germignaga, la scomparsa di Piero Rossi. Con affetto e stima tante le persone che lo ricordano come un uomo buono e pieno di valori. Lo hanno fatto i sindaci di Luino e Germignaga e la comunità sui social. Non poteva quindi mancare il dolce e sentito addio da parte della sua grande famiglia del Coro Città di Luino.

(A cura del Coro Città di Luino)

Ieri è mancato il Presidente del coro “Città di Luino”, Piero Angelo Rossi. Il vuoto che lascia nelle istituzioni e nelle associazioni di cui ha fatto parte è grandissimo: Alpino, presentatore e infaticabile animatore dell’attività corale, generoso attore della vita pubblica e politica locale; e certo è stato molto altro, molto di più, per tutta la comunità e per ciascuno di noi.

Non lascia però un vuoto nel nostro cuore. Dolore, sgomento e costernazione. Ma non vuoto. Nonostante questo triste addio, il cuore di tutti i coristi è invece colmo. Colmo di gratitudine, di affetto, di ricordi, di gioie, di profondità di pensiero, di valori e di emozioni condivise. In una parola, di tutto quello che Piero Rossi ci ha donato.

È dal 1985 che “il nostro amico, il nostro fratello” Piero Rossi è presidente del coro “Città di Luino” e senza ombra di dubbio è in gran parte merito suo se nel 2022, trentasette anni dopo, siamo ancora qui, a cantare insieme. Ed è ancora suo merito se, dal 1994, possiamo condividere la gioia e le emozioni del canto con gli amici di Cunardo, grazie alla collaborazione strettissima, da lui fermamente voluta, con il coro “Monte Penegra”. Doveroso un cenno ad eventi e concerti resi possibili principalmente dalla sua generosa attività, infaticabile e piena d’entusiasmo: partecipazione all’Adunata Nazionale degli Alpini a Trento, nel 2018; trasferta a Meylan (Grenoble) nel 2017; presenza a Luino di cori quali “I Crodaioli”, il “Monte Cauriol”, il coro ANA di Milano; il Concerto di Natale con la scuola primaria delle Motte nel 2019… per ricordarne solo alcuni tra i più recenti.

Non c’è corista che non possa ritrovare, profondamente scolpiti nel proprio cuore, i momenti di pienezza di vita trascorsi con “il Presidente”. Quante volte ci ha richiesto con enfasi – non senza una punta di benevola ironia – i suoi canti preferiti: “La Sisilla”, L’ultima notte”, “La vus da sira”!

Quante volte abbiamo sorriso con lui della sua predilezione, simpaticamente ostentata, per la sua Curiglia! Quante volte ci siamo emozionati ascoltandolo mentre dipingeva la malinconia dei paesini di valle ormai spopolati o la bellezza del sole calante tra lago e monti! E quante volte, con lui, ci siamo commossi o abbiamo pianto al ricordo delle tragiche morti degli alpini, in Russia, sul Pasubio, presso il Ponte di Perati!

Piero, abbiamo cantato con te per 37 anni. Ora è il momento di cantare per te, che sei con quelli che “ora dormono il sonno dei bambini”. Dormi sereno, presidente. Canteremo ancora, con te nel cuore.

(Foto presa da cittadiluino.it)