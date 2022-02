Coronavirus: i nuovi positivi sono 509 nel Varesotto e 5.534 in Lombardia

Secondo il report sulla diffusione del contagio del Ministero della Salute di mercoledì 23 febbraio gennaio risultano 509 nuovi casi di cittadini positivi a SarsCov-2 nel Varesotto.

DATI PRINCIPALI

Nuovi tamponi positivi in provincia di Varese: +509

Nuovi positivi in Lombardia: +5.534

Ricoveri per Covid in Lombardia: saldo -71

Ricoveri in terapia intensiva in Lombardia: saldo -7

Nuovi decessi in Lombardia: +18

Un altro parametro che può essere molto indicativo di un aspetto importante dell’emergenza è quello delle chiamate alle centrali operative del 118 per richieste di intervento su eventi classificati come “problemi respiratori o infettivi”. Si tratta in sostanza degli interventi delle ambulanze per casi all’interno dei quali è molto probabile siano 647 trattati “sospetti Covid”. La provincia di Varese ricade sotto l’area di competenza della SOREU dei Laghi, il riferimento per i territori di Como, Varese, Lecco e l’area del Legnanese. All’interno di questo grafico si possono osservare gli interventi per “problemi respiratori o infettivi” registrati da febbraio ad oggi.

In Lombardia il numero dei tamponi comunicato oggi è di 72.816. I nuovi positivi sono 5.534, il rapporto è pari al 7,6% sul totale dei tamponi comunicati.

Decessi Covid in provincia di Varese

Andamento degli ospedalizzati in Lombardia

Nuovi casi nelle province lombarde

Milano: 751.936 (+1813)

Brescia: 290.758 (+669)

Varese: 212.393 (+509)

Monza e della Brianza: 211.725 (+439)

Bergamo: 181.914 (+392)

Como: 142.937 (+277)

Pavia: 122.065 (+332)

Mantova: 94.964 (+273)

Cremona: 75.762 (+239)

Lecco: 65.422 (+173)

In fase di definizione/aggiornamento: 52.704 (+168)

Lodi: 51.785 (+116)

Sondrio: 39.474 (+103)

Fuori Regione / Provincia Autonoma: 19.755 (+31)

