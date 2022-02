Corruzione e assunzione truccata in Comune, tre patteggiamenti a di Golasecca

Tre patteggiamenti, al Tribunale di Busto Arsizio, per tre persone accusate per reati connessi all’amministrazione pubblica nel Comune di Golasecca. L’inchiesta era partita nel 2021 ed era emersa con le perquisizioni in municipio nella primavera dello stesso anno.

La consigliera comunale di Golasecca Cinzia Chierichetti ha concordato con la Procura – pm Nadia Calcaterra – una pena di un anno e 8 mesi: era indagata per corruzione legata al Pgt: secondo glie elementi raccolti dall’accusa avrebbe esercitato pressioni affinché venissero modificate le volumetrie edificabili su un terreno, ottenendone vantaggio personale. A fronte dell’accusa Chierichetti ha appunto accettato la proposta di pena avanzata dalla Procura.

Patteggiamento anche per l’ex assessore ai Lavori Pubblici Alessandro Grazioli e per il dipendente comunale – un giardiniere – di cui Grazioli avrebbe favorito l’assunzione. Tecnicamente si trattava di una turbativa d’asta, appunto per indirizzare l’esito della procedura di selezione e assunzione: i due accusati hanno concordato con la Procura una pena di due anni e venti giorni di reclusione, accordo ratificato appunto dal Tribunale.

L’inchiesta sulla politica a Golasecca aveva avuto anche un inatteso filone quando erano stati indagati il il sindaco Claudio Ventimiglia e il suo vice Bruno Specchiarelli, per rivelazione di segreto istruttorio (in quanto intercettati, dopo un interrogatorio in procura, mentre svelavano i contenuti dell’incontro col magistrato a terzi). Per tutti loro il magistrato chiederà il rinvio a giudizio. La contestazione era stata fatta alle soglie dell’estate 2021(qui l’articolo).