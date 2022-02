Cosa fare a Varese e nel Varesotto: gli eventi del 11, 12 e 13 febbraio

Le giornate si allungano e cresce la voglia di weekend. In questo fine settimana potrete scegliere tra passeggiate nella natura, spettacoli a teatro, concerti dal vivo o una visita a una mostra d’arte

EVENTI

VARESE – A Villa Baragiola c’è Game for change, l’escape room che arriva dal futuro. Il gioco, ideato dalla classe 4A del Liceo Scientifico di Laveno Mombello nell’ambito di #ioperlambiente, è aperto a tutti, dal 12 al 26 febbraio – Tutte le informazioni

SESTO CALENDE – Una serata insieme alle opere del Fotovideoclub Verbano a Sesto Calende. Appuntamento venerdì 11 febbraio alle 21 in sala Cesare da Sesto. Otto gli artisti in programma – Tutte le informazioni

VARESE – Il Mercatino Regionale Francese torna a Varese, in piazza Montegrappa. Dopo due anni di assenza, dal 10 al 13 febbraio, profumi, sapori e colori d’oltralpe tornano a Varese – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Alla Libreria Boragno di Busto Arsizio una settimana di eventi dedicati all’Africa. Da sabato 12 a venerdì 18 febbraio ci saranno mostre e incontri per raccontare l’Africa attraverso l’arte, la cultura, la musica, le esperienze, le testimonianze e i gesti d’amore – Tutte le informazioni

MILANO – A Villa Necchi Campigli di Milano torna AgruMI. Sabato 12 e domenica 13 febbraio torna la manifestazione per la sua decima edizione. Diversi gli incontri in programma – Tutte le informazioni

SESTO CALENDE – Biciclette, fotografie e il giorno del Ricordo: cosa fare a Sesto Calende nel weekend. Qualche nuvola sabato non impedirà di godersi il fine settimana sul Ticino. Le iniziative del fine settimana che va da venerdì 11 a domenica 13 febbraio – Tutte le informazioni

BAMBINI

Questo fine settimana di febbraio, alla vigilia di San Valentino, può essere l’occasione per scambiarsi speciali segni di affetto anche in famiglia condividendo magari giochi, spettacoli e passeggiate genitori e figli insieme.

CINEMA E TEATRO

VARESE – Al Teatro di Varese arrivano Arturo Brachetti, Andrea Pucci e Lo Schiaccianoci. Illusionismo, comicità e il fascino intramontabile della danza classica. Ecco gli appuntamenti per il 10, 11, 12 e 13 febbraio al Teatro di Varese – Tutte le informazioni

CINEMA NEL WEEKEND – Al cinema a Varese e nel Varesotto dal 10 febbraio, aspettando San Valentino. Commedie romantiche e non solo per il fine settimana che precede San Valentino 2022. Ecco i nuovi film usciti nelle sale – Tutte le informazioni

VARESE – A Filmstudio90 il regista Renzo Carbonera presenta il suo Takeaway, l’ultimo film con Libero Di Rienzo. Il film è in programma per tutto il fine settimana e a San Valentino. Venerdì 11 febbraio, alle 21, sarà presente in sala il regista – Tutte le informazioni

SESTO CALENDE – Sesto Calende ricorda le “Urla dalle foibe”. Sabato 12 febbraio in sala consiliare il reading teatrale di Lisa Ferrari per ricordare i martiri delle foibe – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

VARESE – Alla Galleria Punto sull’Arte 4 artiste puntano lo sguardo sull’infanzia e sul gioco. Vernissage sabato 12 febbraio. Lene Kilde approda, per la prima volta, in Italia da PUNTO SULL’ARTE a Varese. Insieme a lei 3 volti noti della galleria varesina: Claudia Giraudo, Sabrina Milazzo e Valeria Vaccaro – Tutte le informazioni

VELATE – VARESE – Al Battistero di Velate tra fotografia e pittura con la mostra “Art for the Global Goals”. L’inaugurazione della mostra è per il 12 febbraio ed è curata da Carla Tocchetti, dedicata agli obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’ONU. Previsti una serie di eventi approfondimento – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Domeniche ad arte alle Civiche Raccolte d’Arte. Torna domenica 13 febbraio l’appuntamento al Museo dedicato alla scoperta dei ritratti femminili della collezione – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Le Civiche Raccolte ricordano Giornata Mondiale delle Donne e delle Ragazze. Tra le opere in mostra la scultura di Filippo Montalto permette di riflette proprio su questo tema – Tutte le informazioni

MUSICA

VARESE – Serata in jazz con Luca Dell’Anna & Gabriele Boggio Ferraris Duo. La serata è in programma l’11 febbraio, alle 21 – Tutte le informazioni

VARESEUNIVERSITÀ – Di addii e lontananze: viaggio emozionale con il Trio Ovidius in diretta YouTube dall’Università dell’Insubria. Venerdì 11 febbraio alle ore 18 quinto appuntamento della XXI Stagione concertistica dell’ateneo, diretta dal maestro Corrado Greco, con in musicisti in Aula Magna e il pubblico collegato a distanza – Tutte le informazioni

LIBRI

BESOZZO – “Parole al buoi”, in biblioteca a Besozzo una “scatola nera” per percorrere un viaggio multisensoriale. Fino al 20 febbraio, la biblioteca offre l’opportunità di vivere un’esperienza multisensoriale grazie al progetto della Cooperativa Intrecci teatrali e dedicato alla letteratura – Tutte le informazioni

TURISMO

SESTO CALENDE – La passeggiata sul Ticino di Sesto Calende è il percorso perfetto per la domenica. L’Alzaia Mattea parte dal Ponte di Ferro e costeggia il Fiume Azzurro fino a Golasecca. Tra area picnic, bar e negozi, una passeggiata per tutte le stagioni – Tutte le informazioni

SESTO CALENDE – Da Sesto Calende a Milano a piedi e in bici. Settantasei chilometri in sicurezza dentro il parco del Ticino, lungo canali, navigli, il fiume azzurro e la Via Francisca del Lucomagno. Un percorso immerso nella natura, nell’arte e nella storia – Tutte le informazioni

TURISMO – UNESCO Varese: il sentiero dei Fossili con visita al Museo. Domenica 13 febbraio, un viaggio nel Giurassico di Varese: dinosauri e rettili estinti, gigantesche creature del tempo passato ci aspettano nel sito patrimonio UNESCO di Besano – Tutte le informazioni

ANGERA – Passeggiate romantiche sul Lungolago di Angera fino alla Panchina dell’amore, allestita per San Valentino 2022 e dedicata a tutti gli amori, anche quello tra mamma e papà o tra genitori e figlio – L’iniziativa