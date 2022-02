Cosa fare a Varese e nel Varesotto: gli eventi del 18, 19 e 20 febbraio

A Gallarate inizia Filosofarti con incontri, mostre ed eventi nel nome della filosofia. A Busto Arsizio torna il mercato contadino mentre per gli amanti delle stelle nei boschi della Rasa nuovo appuntamento di Astro trekking.

EVENTI

GALLARATE – Inizia Filosofarti: tutti gli eventi del weekend di sabato 19 e domenica 20 febbraio. Ecco gli eventi del primo weekend di Filosofarti, il festival filosofico e culturale – Tutte le informazioni

NATURA – A Laveno, Cittiglio, Caravate, Leggiuno e Sangiano si puliscono strade e boschi, insieme. Appuntamento per sabato 19 febbraio, dalle 14, in diverse località. L’invito a partecipare è aperto a tutti – Tutte le informazioni

GAVIRATE – Gravel e pedalata, a Gavirate in strada con ogni tipo di bicicletta. La giornata per gli innamorati della bicicletta sarà domenica 20 febbraio. L’evento organizzato dalla Società Ciclistica Orinese e Ciclovarese – Tutte le informazioni

VARESE – “Al fianco delle donne”: un progetto sul mentoring al femminile a Velate di Varese. Federmanager Varese, a margine della mostra Art for the Global Goals al Battistero di Velate, organizza nel pomeriggio di domenica 20 un incontro sul tema del ridurre le disuguaglianze sul posto di lavoro – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Nuovo appuntamento a Busto Arsizio col Mercato contadino. Appuntamento domenica 20 febbraio al parco Comerio con i produttori agricoli locali – Tutte le informazioni

GALLARATE – Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® tornano a Gallarate, domenica 20 febbraio. Il mercato di qualità si svolgerà in Piazza del Mercato (Via Torino) in completa sicurezza e rispettando scrupolosamente tutte le indicazioni dei protocolli sanitari – Tutte le informazioni

SESTO CALENDE – La radio, la ciclabile e il Parco Europa: cosa fare a Sesto Calende nel weekend. Dopo tante giornate di sole qualche nuvola nel Basso Verbano. Ma le temperature non impediranno di salire in bici e godersi un clima comunque primaverile – Tutte le informazioni

SPECIALE CARNEVALE

DOMODOSSOLA – Domodossola si tinge di giallo, è tempo di Carnevale. I festeggiamenti dello storico carnevale ossolano inizieranno il 19 febbraio con la consegna delle chiavi della città ai promessi sposi, il Togn e la Cia – Tutte le informazioni

AZZATE – Carnevale etico allo Stendipanni delle Mamme in cerchio di Azzate. Al mercatino del riuso tanti costumi e accessori colorati in ottimo stato per un carnevale etico, divertente e buono perché sostiene la maternità – Tutte le informazioni

CURIOSITA’ – Sulla pagina Tiktok di VareseNews vi raccontiamo perché una parte della provincia di Varese festeggia il Carnevale più tardi – Guarda il video

LIBRI

INDUNO OLONA – In Sala Bergamaschi a Induno Olona la presentazione del libro “Un quadro racconta”. Sabato 19 febbraio alle 16 la presentazione del libro di Harry Bursich ispirato da un dipinto che racconta la storia delle lotte sindacali alla Mec-Mor, la Meccanotessile Moretta di Induno Olona – Tutte le informazioni

FAGNANO OLONA – Il ladro gourmet si presenta ai lettori con autrice e personaggi. La scrittrice Laura Orsolini ospite dell’aula magna delle scuole Fermi sabato 19 febbraio alle ore 21 per la presentazione del suo ultimo libro per ragazzi- Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

VARESE – Fino al 26 marzo 2022 alla Galleria Punto sull’Arte 4 artiste puntano lo sguardo sull’infanzia e sul gioco – Tutte le informazioni

CERNOBBIO (CO) – Cernobbio ospita a Villa Bernasconi “Le cronache del filo bianco” dell’artista Rossana Taormina. Da venerdì 18 febbraio in mostra nella casa museo dieci nuove opere dell’artista siciliana che interviene su foto d’epoca con evocativi ricami – Tutte le informazioni

TRADATE – Dall’aereo di Arturo Ferrarin alle Frecce tricolori: a Tradate una mostra sull’Aermacchi. La mostra sarà inaugurata lunedì 14 febbraio e potrà essere visitata fino al 26 febbraio alla Biblioteca Frera – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Il Giappone sbarca a Busto Arsizio con una mostra che connette uomo e natura. “Uno spazio per l’arte” di Palazzo Cicogna ospita le opere di carta e legno di gelso di Nobushige e Mitsuki Akiyama, padre e figlio, accomunati dalla stessa concezione artistica legata all’unione tra uomo e natura – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – A Castiglione Olona quattro visite guidate alla scoperta del Cardinale Branda. Le visite guidate si terranno giovedì 17 e 24 febbraio (alle 15) e sabato 19 e 26 febbraio (alle 10.30). Necessaria la prenotazione via mail – Tutte le informazioni

GALLARATE – Le “In-visibili concezioni” e il gemellaggio tra Gallarate e Taranto nel segno della fotografia. Da qualche anno il fotoclubIl Sestante di Gallarate ha rafforzato un legame con la città pugliese. Una collaborazione che torna anche nella edizione 2022 del festival Filosofarti – Tutte le informazioni

VARESE – A Villa Baragiola c’è Game for change, l’escape room che arriva dal futuro. Il gioco, ideato dalla classe 4A del Liceo Scientifico di Laveno Mombello nell’ambito di #ioperlambiente, è aperto a tutti, dal 12 al 26 febbraio – Tutte le informazioni

ESCURSIONI

VARESE – Di notte nei boschi di Varese con lo sguardo verso le stelle, ritorna l’Astro trekking. Dopo la prima esperienza ai primi di febbraio si replica. Appuntamento sabato 19 sempre alla Rasa di Varese per un’escursione insieme alla guida Davide Canil e agli astrofili di PhysicalPub – Tutte le informazioni

BESANO – Una giornata triassica sul sentiero dei fossili di Besano. Domenica 20 febbraio un’escursione per tutta la famiglia con le guide di Naturalis Insubria – Tutte le informazioni

VIGGIÙ – Trincee, natura e panorami mozzafiato: parte da Viggiù l’escursione di 5 Vette Outdoor. Domenica 20 febbraio l’associazione sportiva propone un’escursione sul monte Pravello e monte Orsa lungo la linea Cadorna – Tutte le informazioni

SPORT

PODISMO – Titoli regionali e provinciali in palio nel 26° Cross di Arcisate. Vero e proprio festival della campestre domenica 20 intorno al Parco Lagozza: 14 le gare in programma a partire dalle 9.45 – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

BESOZZO – Al Teatro Duse di Besozzo il film “La profezia dell’Armadillo”, tratto dal best seller di Zerocalcare. Pietro Castellitto (Secco), Simone Liberati (Zero), Valerio Aprea (Armadillo) sono i protagonisti di questa commedia che parla di incertezze generazionali e incomunicabilità. La proiezione è per domenica 20 febbraio, alle 17 e 30 – Tutte le informazioni

CINEMA – Dove guardare i film sullo sport online? I film ad ambientazione sportiva sono da sempre pellicole di grande intrattenimento e ormai si possono trovare titoli interessanti su tutte le piattaforme – Tutte le informazioni