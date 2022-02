Cosa fare a Varese e nel Varesotto: gli eventi del 25, 26 e 27 febbraio

Il teatro la fa da padrona in questo fine settimana con spettacoli per tutti i gusti. Varese ha annullato la sfilata di carnevale ma lancia il concorso per la Mascherina d’oro, in altre città diversi gli appuntamenti in maschera sempre nel rispetto delle norme di sicurezza.

EVENTI

VARESE – Pizzoccheri e truccabimbi per la serata valtellinese al Fuoricontesto. L’appuntamento è per sabato 26 febbraio alle 19.30 in via Dunant, dove il buon cibo incontra l’inclusione sociale. Attività gratuite per bambini – Tutte le informazioni

BESNATE – Filosofarti: i due incontri a Besnate per un nuovo sguardo sull’ambiente. “Paesaggio: progetti fra uomo e terra” e “Vivere insieme al tempo dell’entropia: l’età degli shock e il futuro che ci attende” sono i due appuntamenti besnatesi del ciclo Filosofarti – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Il CAI di Busto Arsizio dà il via ai festeggiamento dei 100 anni di attività con Marco Tosi. Per l’avvio dei festeggiamenti, che coinvolgeranno l’intera città, il 25 febbraio ci sarà ai Molini Marzoli Marco Tosi, guida alpina di Busto – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – La biblioteca di Castiglione Olona propone un sabato sera in compagnia con i giochi da tavolo. Sabato 26 febbraio al Castello di Monteruzzo è in programma “La biblioteca in gioco”, una serata alternativa con tanti giochi divertenti – Tutte le informazioni

SPECIALE CARNEVALE

CASTIGLIONE OLONA – Carnevale, bimbi in maschera a Castiglione Olona con Animazione Varese e Pro Loco. Sarà possibile partecipare ad un divertentissimo laboratorio per creare la propria maschera di Carnevale e gustare una golosa merenda – Tutte le informazioni

VARESE – Niente sfilata: il Carnevale 2022 a Varese è un concorso per la Mascherina d’oro. Per il terzo anno consecutivo salta la sfilata in centro. La Famiglia Bosina propone un concorso ai bambini e annuncia il discorso del Re bosino – Tutte le informazioni

VARESE – Maschere… non mascherine! Laboratorio di Carnevale al Museo tattile. Il laboratorio è aperto ad adulti e bambini per progettare e realizzare maschere originali con materiale di riuso domenica 27 febbraio alle 15.30 – Tutte le informazioni

VARESE – Truccabimbi e trampoliere in via San Martino a Varese per il Carnevale 2022. In assenza della grande sfilata, i commercianti di via San Martino propongono per sabato 26 febbraio e 5 marzo La “Settimana di carnevale” – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Carnevale di Busto Arsizio, niente sfilata ma le chiavi saranno nelle mani di Tarlisu e Bumbasina. Per il terzo anno consecutivo non ci sarà la tradizionale sfilata dei carri ma la città non rinuncia all’appuntamento della consegna delle chiavi alle maschere cittadine – Tutte le informazioni

MALNATE – Il Carnevale di Malnate sarà una caccia al tesoro in maschera alla ricerca dei Supereroi. Domenica 27 febbraio l’evento per i più piccoli organizzato dalle Parrocchie malnatesi con la collaborazione di tante associazioni – Tutte le informazioni

INDUNO OLONA – A Induno Olona torna il Carnevale dei bambini. Sabato 26 febbraio all’interno della corte Riva a partire dalle 15 giochi per i più piccoli, bolle di sapone e un concorso per la mascherina più bella – Tutte le informazioni

AZZATE – Ad Azzate torna il Carnevale, una sfilata in maschera per le vie del paese. Torna la sfilata di Carnevale, senza carri, ma solo con tante mascherine questa volta colorate e simpatiche, indossate sopra quelle a cui siamo ormai abituati – Tutte le informazioni

MUSICA

RESCALDINA – Alla Tela di Rescaldina il sabato sarà protangonista il jazz del Claudio Borroni Trio. La formazione composta da Livio Nasi al contrabbasso, Claudio Borroni alla voce e Gianfranco Calvi al pianoforte in un concerto intimo e contaminato da generi diversi. Inizio alle 21 – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Si torna a suonare al circolo Gagarin di Busto Arsizio. Con l’allentamento delle restrizioni il circolo Arci di via Galvani si è rimesso in pista nell’organizzazione di concerti fino a primavera. Si inizia il 26 febbraio – Tutte le informazioni

TEATRO

VARESE – A teatro arriva anche Angela Finocchiaro e il rock dei Queen. Venerdì 25 appuntamento con Angela Finocchiaro, sabato 26 con lo spettacolo dedicato ai Queen e domenica il musical “Notre Dame – Il mistero della Cattedrale” – Tutte le informazioni

VARESE – Cenerentola al Teatro Nuovo è una favola contemporanea. Lo spettacolo della Compagnia Altroverso andrà in scena venerdì 25 febbraio alle ore 21 al Nuovo di viale Dei Mille. Adatto a tutte le età – Tutte le informazioni

SARONNO – Famiglie a teatro domenica pomeriggio per Jack e il fagiolo magico.Lo spettacolo della compagnia La luna nel letto in scena domenica 27 febbraio alle ore 16 la rassegna per ragazzi del Teatro Giuditta Pasta di Saronno – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – L’amore fa schifo, ma la morte di più: a Busto Arsizio una nuova versione di “Romeo e Giulietta”. Sabato 26 febbraio alle 21 al Teatro San Giovanni Bosco una divertente rivisitazione cantata e ballata della più famosa tra le opere di William Shakespeare – Tutte le informazioni

CASSANO VALCUVIA – Esercizi di Fantastica, il teatro di Cassano Valcuvia omaggia Rodari. La rassegna Latitudini riparte sabato 26 febbraio da uno spettacolo per famiglie di Sosta Palmizi, vincitore del Vimercate Ragazzi Festival 2021 – Tutte le informazioni

BRENTA – Debutta a Brenta “Gabbie” il nuovo spettacolo della compagnia teatrale Volto di velluto. L’appuntamento è per sabato 26 febbraio alle 21 al Chiosco del Parco Pubblico di Brenta, in via Garibaldi – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

CAIRATE – Al via le visite guidate del Museo più lungo del Mondo. Si parte dal Monastero di Cairate. Con le guide di Archeologistics inizia una serie di visite nei luoghi più significativi tra Cairate e Olgiate Olona, sede del MuLM – Tutte le informazioni

VARESE – Fino a sabato 26 marzo 2022 alla Galleria Punto sull’Arte 4 artiste puntano lo sguardo sull’infanzia e sul gioco – Tutte le informazioni

VARESE – Al Miv le visualità sbalorditive di Piero Pirelli. Liutaio della luce e del suono, sabato 26 febbraio, ore 11.00 terrà un incontro al Multisala Impero di Varese per spiegare le arti visive. Con lui Anna Bernardini, direttrice di Villa e collezione Panza – Tutte le informazioni

LIBRI

CASTIGLIONE OLONA – A Castiglione Olona due giallisti a confronto per il Te con l’autore. Domenica 27 febbraio, alle 16 al caffè Lucioni, ci saranno due ospiti: Anna Allocca, con “Aperitivo criminale”, ed Emiliano Bezzon con “Legami di sangue”. L’organizzazione è a cura dell’associazione Borgo antico – Tutte le informazioni