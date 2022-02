Cos’è la cryptoarte? A Villa Panza di Varese un incontro per capirlo

Assistiamo ad un crescendo di interesse molto rapido per tutto ciò che ruota intorno a un diverso collezionismo. Questo nuovo mondo sta indagando diverse forme di manifestazione dell’arte e di possesso delle opere digitali, un collezionismo che si muove e si sviluppa nel cyberspazio. Possiamo veramente parlare di arte? Come vengono trasformati i ruoli tradizionali da questo nuovo approccio? Un argomento attuale e complesso che oggi cambia il mercato dell’arte. Un mercato dove le gallerie stanno diventando un elemento marginale e dove si affacciano le piattaforme digitali con un ruolo da protagoniste.

Nella sontuosa cornice del salone Impero di Villa Panza a Varese, luogo dove ancora si avverte la passione per il collezionismo che ha accompagnato la vita di Giuseppe Panza, si svolgerà un incontro a più voci per indagare su blockchain, token, NFT. Appuntamento per giovedì 17 febbraio, alle 18.00.

Saranno relatori della serata: Ivan Quaroni, critico d’arte, curatore, coordinatore del dipartimento di Pittura e Linguaggi visivi dell’Accademia di Belle Arti Aldo Galli-IED Network di Como, Lorenzo Piatti, cultore della materia presso la Cattedra di Informatica Giuridica dell’Università Statale di Milano. Con la partecipazione straordinaria di tre crypto-artisti: Skygolpe, Giovanni Motta, Fabio Giampietro. Modera la serata Nicoletta Castellaneta, Direttrice dell’Accademia di Belle Arti Aldo Galli- IED Network di Como.

L’evento, a cura della Delegazione FAI di Varese in collaborazione con l’Accademia Galli-IED Network di Como, si terrà a Villa Panza Piazza Litta,1 Varese, ore 18. Ingresso: 5 € soci Fai- 10 € non iscritti – gratuito per gli studenti under 25

60 posti in presenza. Per prenotazioni clicca qui. E’ possibile seguire l’evento online registrandosi alla mail eventi@accademiagalli.com.