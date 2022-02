Cosentino: “L’evasione riaccende l’allarme: porterò in Consiglio regionale il carcere dei Miogni “

“La duplice evasione dal carcere dei Miogni di Varese è un fatto preoccupante, anche perché non inedito, che riporta d’attualità le precarie condizioni di quella struttura detentiva. Una situazione che non contribuisce certo a rassicurare la popolazione sulla già scarsa sicurezza in città”. Lo afferma Giacomo Cosentino, capogruppo di Lombardia Ideale in Consiglio regionale.

“E’ un problema molto serio per il territorio di Varese del quale mi sto interessando da tempo, unitamente alle difficili condizioni lavorative delle guardie penitenziarie, – aggiunge Cosentino – e che intendo portare all’attenzione del Consiglio regionale affinché la Lombardia si rivolga direttamente al Ministero della Giustizia perché intervenga sul caso specifico e provveda ai necessari interventi correttivi e migliorativi della struttura carceraria”.