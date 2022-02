Cresce la voglia di musica: primo compleanno per i corsi civici di Brusimpiano

Primo bilancio per i corsi civici di musica a Brusimpiano, a un anno dall’avvio delle lezioni.

«L’assessore Alessandra Masina e tutta l’Amministrazione comunale si dicono molto soddisfatti dei risultati ottenuti fino ad oggi – dicono i reponsabili della cooperativa “Musica per Varese” che gestisce i corsi – Nonostante l’apertura sia avvenuta in piena pandemia, i corsi contano ad oggi una quindicina di iscritti e oltre ai 32 bambini della scuola materna che stanno seguendo un corso offerto dal Comitato genitori. Inoltre la preziosa collaborazione con la biblioteca di Brusimpiano ha portato durante questa prima parte dell’anno alla realizzazione di una fiaba per bambini svolta in occasione della festa di Halloween e ad un piccolo concerto di Natale. Sicuramente in futuro verranno proposti altri eventi».

Gli strumenti disponibili sono arpa, chitarra, pianoforte, violino, violoncello, ukulele, clarinetto, flauto, batteria e tanti altri, oltre ai corsi di canto e ai corsi di animazione musicale per i più piccoli. Le lezioni si svolgono nella sala comunale, sede della Biblioteca, e sono tenuti da docenti specializzati che si occupano della formazione degli allievi che intendono approcciarsi alla musica sia a livello amatoriale che professionale, dando la possibilità a chi lo desidera di sostenere le certificazioni nei Conservatori con cui la cooperativa è convenzionata.

Dal 28 febbraio al 5 marzo, chi è interessato a conoscere maggiormente i corsi potrà partecipare ad una open week su prenotazione. Durante questa settimana chi lo desidera potrà incontrare gli insegnanti e provare tutti gli strumenti musicali attraverso delle lezioni prova, per comprendere a quali sono più affini.

Per poter partecipare basta contattare il numero 327 0571396.