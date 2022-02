Crisi autobus Amsc Gallarate, il Pd chiede la convocazione di una commissione

«Abbiamo chiesto una commissione bilancio-società partecipate, fissata per lunedì prossimo, per discutere del problema del trasporto pubblico per le scuole». Lo dice Carmelo Lauricella, del Pd di Gallarate.

I ricorrenti disservizi stanno facendo molto discutere e anche i consiglieri Pd hanno ricevuto «molte segnalazioni dai genitori» sul servizio inaffidabile. «Gli studenti e le famiglie non possono contare sul servizio. A volte le corse saltano e vengono comunicate all’ultimo. In altri casi ci sono segnalazioni di ragazzi e ragazze che rimangono a piedi, al mattino fuori da casa e al pomeriggio».

«Una situazione di difficoltà nell’organizzare il servizio e accogliere i passeggeri poteva essere comprensibile all’inizio dell’anno scolastico, ma qui siamo a metà dell’anno e non è più ammissibile. Con due aggravanti: in primo luogo perché l’assembramento è stato in questi mesi il tallone d’Achille della scuola, perché gli assembramenti però non sono a scuola, ma sono sui mezzi di pubblici».

Nessuna alternativa

Il secondo punto è che «non è positivo che le famiglie debbano usare le auto private e che per ogni studente ci sia un veicolo nelle strade» continua Lauricella. E da questo punto di vista il Pd contesta all’amministrazione Cassani di non aver preparato nessuna alternativa: «Per il Pd Giovanni Pignataro e Davide Ferrari avevano lavorato anche per sostenere un progetto per la mobilità alternativa .La proposta è stata respinta e ridicolizzta, ma se si fosse lavorato in questo senso oggi forse il disservizio peserebbe di meno, perché i ragazzi potrebbero andare a scuola». Considerato anche il meteo insolitamente mite e secco per l’inverno.

Problema sicurezza, anche per le ragazze

Lauricella sottolinea anche un altro aspetto specifico, in realtà già emerso a margine: «C’è un problema sicurezza che è sentito soprattutto sulla linea che arriva Gadda Rosselli, da parte delle studentesse». Al centro ci sarebbe un gruppo di ragazzi con comportamenti aggressivi, dalla vicina sede dell’Isis Ponti di via Stelvio. Teatro di una delle aggressioni al personale degli autobus e considerato dagli autisti Amsc un punto pericoloso.