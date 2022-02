Il curling ha aperto le Olimpiadi di Pechino: due vittorie per gli azzurri

Lo sport più “strano” – non ce ne vogliano gli appassionati – del panorama del ghiaccio ha dato il via alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 portando con sé buone notizie per l’Italia. Sono stati infatti gli specialisti del curling i primi a gareggiare in anticipo rispetto all’apertura ufficiale (e alla cerimonia di venerdì 4) dei Giochi cinesi.

Stefania Constantini, 22enne ampezzana, e Amos Mosaner, 26enne aviere trentino, hanno disputato i primi due incontri nella specialità del doppio misto conquistando altrettante vittorie. Constantini e Mosaner hanno prima battuto 8-4 gli USA (Viky Persinger e Christofher Plys) e quindi si sono ripetuti superando all’extra end – una sorta di supplementare – per 8-7 la Svizzera (Jerry Perret e Martin Rios). Decisiva l’ultima stone (la pietra che viene lanciata sulla pedana ghiacciata) posata con estrema precisione da Constantini. (foto Coni: Constantini e Mosaner)

La coppia azzurra non è tra le grandi favorite del torneo ma può svolgere un ruolo di outsider; Constantini è l’unica donna del curling italiano presente ai Giochi (la squadra femminile non si è qualificata) mentre Mosaner disputerà anche la gara a squadre maschile insieme ad Arman, Giovanella, Gonin e Retonaz.