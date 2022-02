Dai cestini intelligenti alle squadre di “spazzini per parchi”: la Sangalli annuncia la rivoluzione dell’Igiene urbana a Varese

E’ stata una commissione particolarmente partecipata e di utilità pratica la commissione congiunta ambiente/attività produttive del comune di Varese, alla presenza delle assessore alla Tutela Ambientale Nicoletta San Martino e alle Attività Produttive Ivana Perusin sul nuovo servizio di igiene urbana.

Al primo punto dell’ordine del giorno c’era infatti l’audizione dei rappresentanti della nuova azienda che si occupa di Igiene Urbana, che nello specifico era Giacomo Fossati, direttore tecnico del servizio oltre che responsabile dell’area gare.

Il funzionario della Sangalli ha risposto a tutte le numerose domande dei consiglieri (in particolare dei consiglieri Angei, Longhini, Puricelli) svelando una serie di importanti novità che pian piano verranno introdotte dal loro arrivo: tra le quali spiccano i cestini intelligenti, dotati di sensori di nuova generazione che ne verificano il riempimento, la distribuzione dei sacchetti per le utenze domestiche porta a porta, e non più in punti definiti della città, il raddoppio dei servizi di spazzatura meccanizzata delle strade, che passerà in tutta la città a frequenza “2 su sette” cioè due volte alla settimana, mentre prima era una volta alla settimana o addirittura una volta ogni quindici giorni nelle parti piu periferiche della città.

Fossati ha ricordato anche che verranno distribuiti nuovi cassoni e per i sacchetti del secco presto si arriverà anche alla “tariffa puntuale”, che modulerà la Tari in base alla produzione di indistinto: ma per questo sarà necessario un tempo maggiore. Per le isole ecologiche interrate, ormai per la maggior parte non funzionanti, la Sangalli ha addirittura presentato un progetto nell’ambito del PNRR: per averne di nuove ma più semplici e alimentate con il fotovoltaico.

Cambierà anche il metodo di entrata alla piattaforma ecologica, per la quale a regime verrà richiesto il possesso di una card apposita (Come avviene in realtà in molti dei comuni del varesotto) e si prevede di implementare anche le “dogbox” che forniscono i sacchetti per raccogliere le deiezioni dei cani: che verranno non solo nuovamente riempite ma anche rese piu moderne.

Importante anche il nuovo programma per i parchi, che prevede innanzitutto la creazione di squadre di operatori dedicate solo ai parchi e una operatività anche nella fascia oraria 18-21, a chiamata o segnalazione. «Per decidere l’effettiva operatività ci verrà in aiuto il sensore di riempimento dei cestini, già installato a Peschiera Borromeo con ottimi risultati – ha spiegato Fossati – La prova del nove sarà però a primavera: da li vedremo se è da implementare il programma che abbiamo già fissato».

Tutte le domande rivolte alla nuova azienda sono visibili ancora nella registrazione della seduta, conservata nel canale YouTube del comune.