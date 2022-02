Dal Lago Maggiore a Sanremo, Gaspare Pellegatta live a Casa Sanremo con il suo “Post-Amarcord”

A pochi passi dal Teatro dell’Ariston, c’è un altro palcoscenico che può rappresentare un trampolino di lancio per chi cerca il suo spazio nel mondo della musica. È quello di CasaSanremo ed è un luogo dove artisti emergenti, veterani, addetti ai lavori e pubblico si incontrano, approfittando dell’elettrizzante atmosfera del festival. Un palcoscenico dove nel pomeriggio di oggi (giovedì 3 febbraio) si è esibito anche Gaspare, un musicista e producer di Gallarate, che vive a Milano “con la menta persa tra le onde del Lago Maggiore”. A Laveno Mombello ha infatti il suo studio, non dichiara l’età, «credo tolga poesia», ma la musica è una passione da sempre.

Gaspare Pellegatta (nome d’arte) è arrivato sul palcoscenico sanremese grazie a Openstage, il concorso organizzato da Rockit per il quale è stato selezionato. «È stato molto interessate, il progetto di per se ti permette di suonare in mezzo al pubblico e questo è molto bello. Ti permette di trasmettere e sentire la loro energia. Ho visto persone fermarsi e ballare e questo è positivo», racconta Gaspare (sotto la foto durante l’esibizione ndr).

Nella sua biografia si definisce “irrequieto e sgraziato”, mentre attualmente è in tour per promuovere il suo album d’esordio “Post-Amarcord”, “un cocktail di ricordi sgraziati, frutto dei suoi viaggi nomadi sparsi per il mondo tra Amsterdam, Toronto e Cile. Storie di taccheggi nei supermercati e cene naïf, incorniciate da sonorità urban, indie-rock e bossa nova”.

Durante questi anni ha aperto per artisti come Generic Animal, Rares e Lorenzo Kruger, venendo selezionato di recente da Federico Dragogna (Ministri) e Mi Ami per prendere parte a Project Together di Dr. Martens. Il tour, iniziato nel giugno del 2021, prosegue nei prossimi mesi anche con tappe in provincia: 26 marzo al Circolo Gagarin di Busto Arsizio (VA), il 22 aprile TBA ad Asti e prossimamente anche al The Family di Albizzate (VA).