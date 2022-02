Dalla musica al rispetto del “bene pubblico”, tanti progetti per le scuole di Azzate

La scuola primaria di Azzate s’arricchisce di nuovi corsi destinati ai bambini, dalla prima alla quinta. Dopo quello organizzato grazie al contributo dell’associazione genitori, che ha portato a scuola l’attività sportiva di qualità, ora partono quelli “sponsorizzati” dal Comune di Azzate.

«Si tratta di due corsi che erano stati già attivati con successo negli anni precedenti e che, in accordo con la scuola, abbiamo voluto riproporre anche quest’anno – spiega il vicesindaco Simona Barbarito -: il primo è un progetto di attività musicale con l’esperto Alessandro Gusmini che finalmente può riprendere dopo la pausa causata dall’emergenza Covid; il secondo è il progetto di lettura “ABC in biblioteca” con Paolo Colombo. Sono ambedue partiti questa settimana, nello specifico il progetto di musica prevede 72 ore di lezione, 8 ore per classe dalla prima alla quinta il martedì; il progetto di lettura è invece dedicato alle classi quarte e quinte e si svolgerà nell’arco di 16 ore il giovedì.

Il terzo progetto, il potenziamento della lingua inglese, è più complesso: è di 63 ore, 3 ore per ciascuna classe prima, 5 ore per la classe seconda, 6 ore per ciascuna classe terza, 10 ore per le classi quarta e quinta. È stato indetto il bando dalla scuola, ci sono state diverse candidature. Una commissione valuterà i curriculum e poi il corso potrà partire».

L’investimento economico è stato importante, ma necessario per far ripartire con slancio la scuola, dopo il lungo periodo di difficoltà legato all’emergenza sanitaria.

Ed anche nella scuola secondaria di primo grado, il Comune ha avviato un progetto interessante: il senso dell’iniziativa è quello di insegnare ai ragazzi a rispettare il bene pubblico. Il sindaco di Azzate Gianmario Bernasconi, gli educatori dell’Educational Team che seguono i ragazzi del doposcuola e gli educatori di Naturart che gestiscono lo Spazio Giovani del Comune, hanno incontrato i ragazzi del doposcuola e delle classi seconde in orario extra scolastico. Dopo una prima parte teorica, gli alunni potranno dipingere o personalizzare uno spazio pubblico, in questo caso precedentemente deturpato, che l’amministrazione comunale ha messo loro a disposizione. «L’amministrazione comunale è da sempre al fianco delle scuole del nostro paese – conclude Simona Barbarito – e stiamo cercando di accompagnare i nostri ragazzi anche al di fuori dell’orario scolastico, dandogli la possibilità di vivere importanti momenti di socializzazione che siano anche un’opportunità per esprimere se stessi in modo creativo, imparando allo stesso tempo a vivere l’educazione civica in modo concreto. Abbiamo in mente anche altri progetti che riguardano l’attenzione alla sfera emotiva dei nostri ragazzi e di cui parleremo più avanti. Al momento desidero ricordare una bella occasione per preadolescenti e adolescenti del nostro territorio: tutti i mercoledì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00 è aperto lo “Spazio Giovani Azzate” nei locali dell’oratorio, in via Veneto 13. Gli educatori Sara e Francesco sono pronti ad accoglierli a braccia aperte. In un periodo in cui ancor di più i ragazzi hanno bisogno di stare insieme e spesso hanno come compagnia cellulari e videogiochi, invitiamo le famiglie a promuovere questa iniziativa con i loro figli. Non è solo un modo per far sentire la nostra presenza ai genitori, ma anche un gesto d’attenzione nei confronti dei nostri bambini e dei nostri ragazzi. Gli adulti di domani».

Spazio Giovani Azzate

Sara 3518384062

Francesco 3478152443