Dalla Regione 4 milioni per gli ospedali del Varesotto

Via libera dalla Giunta regionale della Lombardia alla delibera con cui sono stati stanziati 112 milioni di euro per il rinnovo e l’ammodernamento delle strutture e del patrimonio tecnologico. Le risorse sono destinate ad ATS, ASST, IRCCS di diritto pubblico e AREU.

«Continua l’impegno di Regione Lombardia per il miglioramento strutturale e tecnologico degli ospedali. Le nuove apparecchiature garantiranno diagnosi ancor più precise e veloci e contribuiranno alla riduzione delle liste d’attesa. Fatti concreti dopo alcuni giorni in cui la sanità è stata nuovamente terreno fertile per attacchi demagogici».

Così Emanuele Monti, presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali della Lombardia: «Con 112 milioni di euro – continua Emanuele Monti -, stanziati per tutto il territorio regionale, andremo a finanziare diverse azioni migliorative. Per il territorio afferente alle ASST Sette Laghi e Valle Olona l’importo ammonta a circa 4 milioni (rispettivamente 2 milioni e 1.95 milioni) che serviranno per potenziare le dotazioni strumentali e all’ammodernamento strutturale dei nostri ospedali».

«L’obiettivo è rendere le strutture maggiormente efficienti e adeguate alle normative vigenti. In modo particolare, sono orgoglioso che queste risorse permetteranno la realizzazione della sala chirurgica ibrida con macchinari all’avanguardia in grado di eseguire approfondimenti di ultima generazione tramite l’acquisizione istantanea di immagini. Una tecnologia, questa, che consentirà di effettuare interventi ad alta specializzazione. Già da due anni, nel corso di un mio sopralluogo, ho condiviso con l’azienda l’opportunità di avere questo impianto. Sono quindi soddisfatto che si sia aggiunto un altro tassello importante per la sua realizzazione» – aggiunge Emanuele Monti.