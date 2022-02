Dalla Regione contributi alle imprese del settore dei bus turistici: 307mila euro in provincia di Varese

Regione Lombardia stanzia 4,5 milioni di euro a sostegno delle imprese del settore dei bus turistici, duramente colpite dalla crisi Covid. Lo stabilisce una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, di concerto con l’assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda, Lara Magoni. A beneficiare della misura saranno 399 aziende in Lombardia.

I contributi sono ripartiti territorialmente in base a specifici criteri: il numero di aziende presenti sul territorio (attive al 31 dicembre 2020) e l’ampiezza del parco mezzi delle stesse. Tra i mezzi per il noleggio sono compresi anche gli autobus immatricolati come Ncc, ma utilizzati esclusivamente per il servizio scolastico, e quelli per il servizio di linea per i quali è stata rilasciata l’autorizzazione a un differente utilizzo. Il contributo sarà fisso e calcolato in base al numero di mezzi delle imprese: da 1 a 5 autobus: 4.000 euro; da 6 a 20 autobus: 12.000 euro e oltre 20 autobus: 14.500 euro.

In provincia di Varese sono dunque stanziati 307.269 euro per 29 imprese (19 fino a 5 autobus, 7 da 6 a 20 autobus e 3 oltre 20 autobus).