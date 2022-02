Dall’officina di Fagnano Olona a Los Angeles, Raffaella Caldera porta le sue borse in passerella

Passare da un’officina che ripara camion a Fagnano Olona al mondo della moda e del lusso di Los Angeles. È il sogno di una donna di Busto Arsizio che all’età di 47 anni è ad un passo dal vederlo realizzato, grazie al suo cane “Cash” e alla passione per le borse.

Raffaella Caldera ha seguito le orme di papà, come spesso accade, e per tanti anni ha portato avanti l’officina meccanica di famiglia a Fagnano Olona. Poi nel 2019, poco prima che scoppiasse la pandemia mondiale del Covid, decide di cambiare radicalmente la sua vita e si licenzia dall’azienda che nel frattempo aveva venduto ad una multinazionale del settore.

Decide di darsi anima e corpo ad un progetto nuovo che il prossimo 5 marzo la porterà a Los Angeles per partecipare al Global Couture Gala, evento a cui prendono parte marchi emergenti della moda, con la sua borsa che ha già stregato i selezionatori perchè risponde ad un’esigenza sempre più diffusa nel jet set americano: «Le donne adorano portare a spasso il proprio cagnolino nella borsa e io ho creato un modello di borsa che non c’è sul mercato perchè unisce due funzionalità: portare gli oggetti e allo stesso tempo anche il proprio quattro zampe».

Il modello sta per essere brevettato e supera i semplici trasportini che si trovano sul mercato oggi: «L’ho creata per una mia esigenza. Ho preso un cane e mi si è accesa una lampadina, dopo aver cercato inutilmente sul mercato una borsa di questo tipo».

Come è arrivata a questo cambiamento è frutto di ore passate dalla sua psicologa: «I soldi meglio spesi della mia vita – commenta con una battuta -. Mi ha guidata in un momento difficile nel quale non sapevo bene dove stavo andando».

Poi è arrivata l’opportunità tramite un contatto di Linkedin a cui sono piaciute le sue borse, l’ha invitata ad una selezione alla quale ha subito partecipato e così ha ottenuto l’invito: «In questi due anni mi sono formata e ho trovato a Milano l’artigiano che ha realizzato il mio modello che ho chiamato “bag for two”, completamente a mano. Ne ho già prodotte una quindicina ma non sono ancora in vendita».

Parliamo di prezzi alti: «Il costo si aggira attorno ai 5 mila euro. Non è per tutti, me ne rendo conto, ma non era il mio obiettivo. I principi ispiratori che mi hanno guidato sono: lusso, esclusività, artigianalità, qualità e valore. Utilizzo solo pellami esclusivi».

Raffaella lancerà il suo brand “Cara Borse” proprio in occasione dell’evento losangelino e da quel momento tutto potrà succedere. Il sogno partito dall’officina Caldera di Fagnano Olona è in fase di realizzazione per una donna bustocca decisa a cambiare vita radicalmente.