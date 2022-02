Daverio, Morosini e Dandolo. Varese ricorda i martiri della Repubblica Romana a scuola e al Gianicolo

Questa mattina, giovedì, presso l’istituto tecnico “Francesco Daverio” di Varese, si e’ tenuta una breve ma significativa cerimonia, alla presenza della dirigente scolastica dott.ssa Nicoletta Pizzato, di alcuni studenti rappresentanti d’istituto, del presidente dell’associazione mazziniana di varese, prof. Leonardo Tomassoni, unitamente al segretario e al tesoriere dell’associazione, Roberto Gervasini e Carlo Manzoni, per ricordare la figura di Francesco Daverio, a cui la scuola è intitolata, caduto in battaglia, il 3 giugno 1849, per difendere la Repubblica Romana, di mazziniana memoria, di cui oggi ricorre il 173° anniversario di fondazione, avvenuta il 9 febbraio 1849.

In un breve discorso il presidente Tomassoni, dopo aver deposto una composizione floreale coi colori della bandiera italiana davanti al busto di Francesco Daverio, ha ricordato agli studenti presenti i fatti di quel lontano 1849 e in particolare i principi fondanti della costituzione della repubblica romana lasciataci allora in eredità, anticipatrice, in molti punti, della nostra costituzione repubblicana in vigore dal 1° gennaio 1948.

La figura di Francesco Daverio spicca, nel panorama del nostro risorgimento, insieme a quella di altri due martiri varesini, Enrico Dandolo ed Emilio Morosini, anch’essi caduti per difendere la repubblica romana dall’esercito francese, guidato dal generale Oudinot, inviato per restaurare il potere temporale del papato.

Tutti e tre sono ricordati, sul colle del Gianicolo a Roma, con una lapide e con un busto di Francesco Daverio,

questo appuntamento, ormai divenuto una tradizione, potrà nuovamente tenersi con una più ampia partecipazione degli studenti al termine di questa pandemia che sembra lentamente dissolversi.

Nel frattempo a Roma, in una bellissima giornata di sole, oggi, in occasione dell’ anniversario alcuni componenti dell’Associazione Varese per l’Italia XXVI maggio 1859 hanno reso omaggio ad Enrico Dandolo, Francesco Daverio, Emilio Morosini caduti eroicamente al Gianicolo.

la commemorazione al Gianicolo

Un momento particolarmente toccante e commovente è stato il raccoglimento presso il cippo che ricorda i tre martiri varesini, fatto erigere a suo tempo dal sodalizio garibaldino bosino. Presenti un considerevole numero di studenti del liceo classico capitolino Seneca e dei loro familiari accomapagnati dalla meritevole prof.ssa Gisella Bellantone e dall’infaticabile gen. c.a. Bruno Simeone.