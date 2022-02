Debutta a Brenta “Gabbie” il nuovo spettacolo della compagnia teatrale Volto di velluto

Debutta a Brenta la nuova produzione della compagnia teatrale Volto di velluto, dal titolo “Gabbie“.

L’appuntamento è per sabato 26 febbraio alle 21 al Chiosco del Parco Pubblico di Brenta, in via Garibaldi.

Lo spettacolo, diretto da Emanuela Legno e Alessia Agostino con la collaborazione di Silvia Codo, si compone di due atti unici dalle tematiche assai attuali e delicate.

Il primo, dal titolo “Zone d’ombra” di Stefano Massini ( scrittore e autore teatrale italiano tra i più rappresentati al mondo) è ambientato nel parlatorio di un carcere: un padre, stimato docente universitario e una figlia, giovane violinista di successo, si ritrovano ad affrontare uno scandalo gigantesco che ha improvvisamente sconvolto le loro vite.

Nel secondo, dal titolo “Il colloquio” di Matteo Tibiletti un giovane imprenditore, a ridosso della chiusura invernale della propria ditta, si ritrova a dover fare i conti con un uomo misterioso, i cui modi si rivelano sin dal principio ben poco affabili e cortesi. Lo scontro tra i due darà modo di riflettere approfonditamente sulla delicata situazione in cui versa oggi il mondo del lavoro.

In scena, ad interpretare il docente universitario del testo di Massini sarà Matteo Tibiletti (autore e filmmaker pluripremiato a livello internazionale), mentre a vestire i panni della figlia ci sarà Chiara Segù, giovane e promettente attrice del Volto di Velluto.

Ne “Il colloquio” invece, ad interpretare il giovane imprenditore ci sarà Stefano Buttiglione, interprete “storico” della compagnia, affiancato da Riccardo Coppola, anch’egli giovane promessa proveniente dai corsi di teatro promossi dal Volto di Velluto.

Costo del biglietto: 8 euro per i soci del Volto di Velluto; 10 euro per i non associati.

Nel rispetto delle norme vigenti, l’accesso alla sala è consentito solo se in possesso di mascherina Ffp2 e previa esibizione di green pass rafforzato.