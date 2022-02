Denso fumo in uno spazio commerciale, vigili del fuoco in azione a Mendrisio

Poco dopo le 16 di oggi – lunedì 21 febbraio – in via Industria a Mendrisio presso uno spazio commerciale attualmente non occupato c’è stato un principio d’incendio.

Per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, un denso fumo si è sprigionato all’interno del locale commerciale, rendendo necessaria la temporanea evacuazione degli inquilini degli appartamenti soprastanti.

Sul posto sono prontamente intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia comunale di Mendrisio, i pompieri del Centro Soccorso Cantonale Pompieri Mendrisiotto che hanno provveduto a ripristinare la situazione e ad arieggiare i locali e, a titolo precauzionale, i soccorritori del SAM.

Non si segnalano feriti o intossicati. Per consentire le operazioni di spegnimento e i rilievi del caso il tratto di strada interessato di via Industria è stato chiuso per circa mezz’ora. La strada è stata completamente riaperta poco dopo le 17.