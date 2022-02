Diabete: in Lombardia dispositivi per controllo glicemia in farmacia. Stanziati 19 milioni di euro

La giunta di Regione Lombardia ha approvato oggi una delibera a favore dei diabetici. «Su mia iniziativa – dichiara l’assessore al Welfare, Letizia Moratti – abbiamo messo a disposizione 19 milioni di Euro per fornire gli strumenti per il controllo della glicemia, in collaborazione con le farmacie lombarde. Le persone affette da diabete in Lombardia sono 450.000: penso sia molto importante questo accordo con Federfarma, che consentirà a chi ne ha bisogno di ottenere importanti servizi di prossimità comodamente in farmacia. Con questa iniziativa prosegue il mio impegno deciso a rafforzare la sanità lombarda potenziando il sistema e le sinergie territoriali fra tutti gli attori in campo».