Dipalma vola sul Sette Termini e si prende il sabato del Rally dei Laghi

È Giò Dipalma il primo leader del 30° Rally dei Laghi. Il forte pilota di Malnate, già vincitore nel 2018, ha piazzato un tempo notevole nella prima prova speciale, l’unica in programma al sabato, coprendo i 9,7 chilometri del “Sette Termini” in 6.49.6, crono strepitoso (record di quel tratto) che ha permesso alla vettura numero 3 di conquistare la prima piazza con un buon margine sui rivali.

Galleria fotografica Rally dei Laghi 2022 - Prima del via, immagini dalla zona di partenza 4 di 28

Dipalma, al via insieme al navigatore “Cobra”, ha infatti staccato di 7″6 la Skoda Fabia di Andrea Spataro e di 12″9 quella di Giuseppe Freguglia, ovvero gli altri due grandi favoriti della vigilia. Proprio questo terzetto, con Spataro davanti, si era già messo in luce nello shakedown del mattino e ha confermato di avere un passo superiore. Ma Dipalma ha trovato subito un feeling perfetto con la macchina tedesca della HK Racing: «Gareggio molto poco e, a parte una apparizione al “Como” dove mi sono ritirato presto, non corro dal Laghi 2021. Per questo ho scelto la Polo che si adatta bene al mio stile di guida» ha spiegato l’ex crossista nei minuti precedenti alla partenza.

Il risultato della PS1 è quindi piuttosto aderente alle previsioni: dietro ai “big three” si è insediato Pippo Pensotti, pronto a inserirsi nella lotta al vertice nel caso di qualche défaillance e comunque bravo a tenersi dietro i valtellinesi Fiorenti e Varisco e il ligure Fredducci.

Come previsto, entra nella top ten anche l’attesissimo Andrea Crugnola: il campione d’Italia assoluto 2020 è al via con una piccola Peugeot 106 di classe A6 ma fin dallo shakedown ha confermato di potersi inserire nel novero dei migliori (ovviamente non per il successo). Un allenamento speciale quello di “Cru” in vista dell’esordio nel tricolore del prossimo fine settimana, al Ciocco. Meglio di lui (che è nono) ha fatto il valcuviano Vanni Maran (Clio), ottavo e primo di S16, ottimo al pari di Kim Daldini, decimo e migliore tra le Rally4 con la Peugeot 208.

Come di consueto, comunque, la sfida per il podio e per le vittorie nelle diverse categorie è appena iniziata: il “Sette” era solo un aperitivo, per quanto gustoso. Sei le prove in programma alla domenica con doppio giro nella configurazione Cuvignone-Sette Termini-Valganna; non sono previste particolari insidie ma di certo la PS2 tra Sant’Antonio e Vararo disputata alle 7,45 del mattino con temperature molto basse e prevedibile umidità può scombinare qualche carta.

Pure nella scelta degli pneumatici anche se l’indicazione di massima è quella di utilizzare le intermedie fino all’assistenza successiva. Di sicuro, il Dipalma visto al sabato fa paura, ma è lui il primo a sapere di non doversi distrarre neppure per un istante.

DIRETTAVN – Dall’alba di domenica riparte la nostra #direttavn con notizie, immagini, curiosità e classifiche sul 30° Rally dei Laghi. Il live è disponibile CLICCANDO QUI.