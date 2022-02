Doppio diploma in quattro anni di studio all’International Accademy dell’Olga Fiorini

The International Academy è un’eccellenza particolare fra le scuole superiori comprese nella variegata galassia di ACOF, l’Associazione culturale Olga Fiorini, diretta da Mauro e Cinzia Ghisellini.

Con una sede nuova e indipendente – inaugurata nell’autunno del 2021 in via Varzi a Busto Arsizio e situata proprio di fronte ai più storici Istituti paritari Olga Fiorini e Liceo per lo Sport Marco Pantani – questa realtà si dedicata all’insegnamento bilingue destinato agli studenti dai 3 ai 18 anni. In particolare – oltre a Nursery, Primary e Middle School – spicca il Liceo internazionale per l’Innovazione che, con il suo percorso quadriennale, rappresenta il traguardo di un percorso tutto quanto condotto tramite l’insegnamento bilingue e la metodologia CLIL.

La scuola superiore, con dirigente scolastico Laura Papini, si distingue per diversi aspetti: in primis proprio per la durata quadriennale. Unico è anche il sistema di scelta dell’indirizzo, studiato per fare in modo che gli studenti prendano una decisione consapevole ed efficace, facendola slittare dai 14 ai 16 anni, dal momento che esiste un biennio identico per tutti, dopo il quale si può optare fra liceo Scientifico, Scienze umane, Scienze applicate o Linguistico.

Altra gemma del progetto è costituita dalla possibilità di ottenere il doppio diploma, attraverso le lezioni online realizzate in sinergia con la Mater Academy di Miami che forniscono il punteggio necessario al conseguimento del diploma statunitense una volta superato l’esame di Stato italiano.

The International Academy ha anche attivato numerose collaborazioni con varie università lombarde, offre occasioni di scambio culturale con l’estero e, sempre all’interno degli orari scolastici, organizza i corsi per ottenere certificazioni linguistiche (Cambridge, Delf e Dele) e informatiche (Eipass). La formazione bilingue, in cui anche la padronanza della lingua italiana non passa assolutamente mai in secondo piano, consente inoltre all’Academy di essere un punto fermo nella rete del Debate, ovvero del progetto che impegna i ragazzi nel confronto e nel contraddittorio su qualsiasi tipo di argomento.