Droga e metodo mafioso: 20 arresti, attività anche della polizia di Varese

Rifornivano di eroina e cocaina spacciatori del centro e nord Italia, la squadra Mobile di Milano ha arrestato 20 persone (15 in carcere e 5 ai domiciliari) per associazione per delinquere, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, reati aggravati da metodo mafioso e uso delle armi.

Attività di polizia sono in corso anche da parte della squadra Mobile di Varese.

L’operazione è iniziata a settembre 2019 quando seguendo un possibile canale di fornitura di droga della piazza di spaccio di Pioltello l’Antidroga è risalita a persone di origini albanesi residenti in alcuni comuni della Bassa bergamasca.

Le indagini sono coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura di Brescia.

L’attività è stata svolta con l’aiuto degli uomini delle Squadre Mobili delle Questure di Bergamo, Brescia, Bolzano, Novara, Rimini, Varese e del Reparto Prevenzione Crimine della Lombardia.