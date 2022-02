Drusilla Foer fa sold out a Varese. A teatro arriva anche Angela Finocchiaro e il rock dei Queen

È un teatro sold out quello che attende Drusilla Foer. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo dove ha raccolto anche il consenso del grande pubblico, Madame Drusilla fa tappa al Teatro di Varese il 24 febbraio, alle 21 con il suo “Eleganzissima”. Lo spettacolo, precedentemente rimandato, arriva finalmente in città, pronto a raccontare gli aneddoti tratti dalla vita straordinaria di Madame Foer, vissuta fra l’Italia, Cuba, l’America e l’Europa, e costellata di incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e personaggi famosi, fra il reale e il verosimile. In “Eleganzissima”, essenziali al racconto biografico sono le canzoni, che Drusilla interpreta dal vivo accompagnata dai suoi musicisti.

Il recital, ricco di musica, svela un po’ di lei: familiare per i suoi racconti così confidenziali e unica, per quanto quei ricordi sono eccezionali e solo suoi. Il pubblico si trova coinvolto in un viaggio nella realtà così poco ordinaria di un personaggio realmente straordinario, in un’alternanza di momenti che strappano la risata e altri dall’intensità commovente. La produzione è della Best Sound di Franco Godi, compositore per la pubblicità, per la tv e per il cinema fin dagli anni ’60, nonchè scopritore e artefice dell’hip hop di successo in Italia dagli anni 90 a oggi .

E gli appuntamenti a teatro non si fermano. Il giorno seguente, il 25 febbraio, è infatti il momento di Angela Finocchiaro con lo spettacolo “Ho perso il filo”. In scena un’attrice inedita, che si mette alla prova in modo sorprendente con linguaggi espressivi mai affrontati prima, raccontando la sua stralunata comicità e ironia. Un’avventura straordinaria, emozionante e divertente al tempo stesso che riprende la storia del Minotauro e della ricerca del filo per uscire dal labirinto. Lo spettacolo vive del rapporto tra le parole comiche di un personaggio contemporaneo e la fisicità acrobatica, primitiva, arcaica delle Creature del Labirinto che agiscono, danzano, lottano con Angela provocandola come una gang di ragazzi di strada imprevedibili, spietati e seducenti.

Sabato sera, 26 febbraio, l’appuntamento è tutto dedicato ai Queen. In scena Queenmania, la tribute band dello storico gruppo rock che si mette in gioco espandendo i confini del concerto e confezionano Queenmania Rapsody, un nuovo spettacolo in cui la musica, le fascinazione visive, la narrazione (sotto la regia di Daniele Sala) convivono in una formula più teatrale. Una vera rapsodia pop abitata da gatti, brutti anatroccoli, chitarre fatate, regine viziate e uno scrigno di canzoni che spaccano il cuore ad ogni nota, regalandoci l’illusione di poter “vivere per sempre”.

Domenica, 27 febbraio, a teatro arriva il musical Notre Dame – Il mistero della Cattedrale. Le vicende di Quasimodo ed Esmeralda, viste dalla Cattedrale, vengono raccontate agli spettatori in un racconto ricco di colori e ritmi capaci di emozionare. A Parigi, nel 1482, in occasione della festa dell’Epifania, va in scena una strampalata opera del poeta Pierre Gringoire che, a sorpresa, viene interrotta dall’arrivo di un gruppo di zingari festanti e colorati, guidati da Clopin, il re degli argotiers. Tra di loro la bellissima Esmeralda che affascina i presenti con numeri di illusione e magia. L’Arcidiacono della Cattedrale, Claude Frollo, è particolarmente turbato dalla giovane; Quasimodo, il deforme campanaro, si meraviglia di tanta bellezza mentre Febo, il capitano delle guardie reali, non riesce a staccarle gli occhi di dosso. Ad assistere c’è anche la fidanzata di Febo, la perfida Fiordaliso, che da sempre odia profondamente gli zingari e vorrebbe cacciarli da Parigi; sarà questo il pretesto per mettere in pratica il suo piano: risolvere il mistero della Cattedrale per poter avere ricchezza e potere.

Per informazioni e biglietti è possibile visitare il sito ufficiale del teatro di varese www.teatrodivarese.it.