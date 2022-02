Educazione motoria tutti i giovedì per i bimbi della materna di Luvinate

Arriva lo sport per i bambini della Scuola materna di Luvinate. Da giovedì presso la palestra della Scuola Primaria prenderà il via un ciclo di incontri dedicati alla pratica sportiva, alla presenza di professioniste laureate in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate. Il progetto coinvolgerà gratuitamente tutti i bambini perché il costo è interamente sostenuto dal “Comitato Amici Asilo” di Luvinate.

EDUCAZIONE MOTORIA PER I PICCOLISSIMI

L’educazione motoria, riveste una grande importanza nella formazione integrale della persona sin dalla primissima infanzia e, dai 3 ai 6 anni, è fondamentale sul piano educativo, perché il bambino interiorizza i fondamentali riferimenti spazio-temporali. L’attività motoria consolida poi l’acquisizione di una socializzazione scolastica e delle prime regole sociali.

La forma privilegiata di attività sarà costituita dal gioco, in quanto è attraverso il giocare che il bambino può conoscere e sperimentare, dando libero sfogo alle proprie abilità. Verranno utilizzate tutte le forme di gioco: giochi simbolici, giochi a squadre, esercizi e percorsi individuali, staffette; attività vissute in forma ludica, per suscitare nei bambini partecipazione ed entusiasmo. Il gioco rappresenta la prima forma di apprendimento ed è capace di sviluppare la struttura elementare dell’intelligenza attraverso l’esperienza sensorio-motrice. Il movimento è parte essenziale del gioco stesso e fonte di sviluppo sul piano organico, funzionale e psichico.

Si lavorerà sulla presa di coscienza del valore del proprio corpo, sull’acquisizione di semplici schemi motori di base come saltare, strisciare, rotolare, camminare, lanciare, afferrare, affinando la coordinazione generale e interiorizzando concetti spaziali (dentro-fuori, grande-piccolo, vicino lontano, avanti-dietro, alto-basso, sopra-sotto, lungo-corto). Si lavorerà anche sull’uso di piccoli attrezzi, attuando comportamenti di condivisione e collaborazione.

AVANTI CON ASILO NEL BOSCO E INGLESE IN NATURA

Il progetto si aggiunge alle ulteriori novità avviate nell’anno scolastico 2021-2022: le esperienze di Asilo nel Bosco e Outdoor education e quello di Inglese esperienziale in Natura.

Alcune delle tante attività sempre raccontate con puntualità sui canali social della Scuola: Instagram @Scuola Materna di Luvinate e Facebook @Sculola Materna di Luvinate.

Per maggiori info www.scuolamaternadiluvinate.it.