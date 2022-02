Entro sera piazza Monte Grappa libera dal “gabbiotto”. L’info point donato alla Protezione civile di Varese

Da questa sera, piazza Monte Grappa tornerà ad essere interamente vivibile. Sono iniziate nella mattina, e si concluderanno nel pomeriggio, le operazioni di smontaggio e rimozione della struttura in vetro e alluminio posizionata – inizialmente con funzioni di info point – tra la fontana e la Camera di Commercio.

Galleria fotografica Si smonta l’info point di piazza Monte Grappa 4 di 16

«Dopo aver ospitato nel corso di questi anni le iniziative di associazioni culturali, sportive e ricreative della città, l’ex info point trova ora una nuova collocazione presso le Fontanelle, quartier generale della Protezione civile provinciale – spiegano il sindaco Davide Galimberti e l’assessore alla Polizia locale Raffaele Catalano – La struttura avrà così con una nuova funzione di pubblica utilità per tutto il territorio. In parallelo la piazza nella sua interezza tornerà ad essere di nuovo vivibile, anche grazie al progetto che prevede di rendere la Torre civica visitabile per un rilancio turistico del centro di Varese».

La struttura è stata donata dal Comune di Varese alla Protezione civile provinciale. «E’ un contributo che dà valore a tutto il mondo del volontariato della provincia di Varese – ha detto il vicepresidente della Provincia Alberto Barcaro – La utilizzeremo all’interno del capannone delle Fontanelle, nel centro operativo di Vedano Olona. Sarà probabilmente un modulo per gli autisti ma anche spazio di incontro per i volontari della provincia».