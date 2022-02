Eolo-Kometa, torna il “re dello Zoncolan”: esordio a Murcia per Lorenzo Fortunato

L’uomo simbolo della prima stagione della Eolo-Kometa torna in gara. Lorenzo Fortunato, lo scalatore bolognese di 25 anni che nel 2021 ha colto tre delle cinque vittorie della formazione varesotta – tra cui ovviamente la tappa dello Zoncolan al Giro d’Italia – è pronto a riattaccare il numero sulla schiena e lo farà sabato 12 febbraio nella Vuelta Murcia.

“Fortu” non gareggia dal 17 ottobre ma comincia in Spagna la rincorsa verso il Giro 2022 (la Eolo dovrà prima ricevere una wild card dagli organizzatori) nel quale sarà a tutti gli effetti il capitano o per lo meno il corridore destinato a puntare alla classifica generale. Del resto il titolo di “Re dello Zoncolan” ha acceso i riflettori su di lui, sia a livello mediatico sia a livello sportivo perché certi successi lasciano il segno e possono cambiare una carriera.

Non è un mistero che il nome di Fortunato (e quello di Albanese) sia finito anche sul taccuino delle squadre World Tour, ma lo scalatore emiliano ha deciso di proseguire la sua esperienza sotto la guida di Basso e dei Contador (con ovvio e meritato ritocco al contratto) prolungando con la Eolo sino al termine del 2023. A Murcia, e il giorno successivo alla Clasica de Almeria, la stellina del team azzurro sarà in gruppo soprattutto per fare “fondo” (ma ci sono anche tratti adatti a lui) e per preparare il primo grande appuntamento dell’anno, la Tirreno-Adriatico che scatterà il 7 marzo.

«Ho voglia di correre – spiega Fortunato alla vigilia – è stato un inverno lungo, e io ho voglia di ricominciare. Ho lavorato meglio del solito, più del solito ma anche con maggiore tranquillità per migliorare i miei limiti. L’anno scorso sognavo di vincere e lavoravo per provarci, ora so che posso farlo ed è molto diverso. La vittoria sullo Zoncolan mi ha acceso una sorta di interruttore». E il Giro è ovviamente il grande obiettivo: «Un corridore che va forte in salita non può che pensare a quello, lì ci sono le salite più belle. Nelle prime settimane ci sono già Etna e Blockhaus, e poi la terza è meravigliosa». Le ultime parole prima di salire in sella sono per il veterano Francesco Gavazzi: «Un amico su cui faccio affidamento totale, per quello che riguarda la bicicletta ma anche per la vita. Per me darebbe il 100%, come un padre che cerca di farmi evitare gli errori che magari lui ha già commesso».

Oltre al Murcia e all’Almeria (dove ci sarà anche il varesino Alessandro Covi con la UAE Emirates), la Eolo-Kometa prenderà parte anche alla nuova Clasica de Jaen Paraisio Interior in programma lunedì 14, gara che si annuncia molto dura con diversi chilometri di sterrato.

Murcia: Vincenzo Albanese, Mark Christian, Lorenzo Fortunato, Sergio Garcia, Francesco Gavazzi, Mirco Maestri, Alejandro Ropero.

Almeria: Vincenzo Albanese, Mirco Maestri, Diego Sevilla, Daniel Viegas, Francesco Gavazzi, Alejandro Ropero, Lorenzo Fortunato.

Jaen: Mark Christian, Diego Sevilla, Alejandro Ropero, Sergio Garcia, Francesco Gavazzi, Mirco Maestri, Daniel Viegas.

ANTALYA, VINCE IL SERBO RAJOVIC. VIVIANI SUPER IN FRANCIA

Giornata no per la Eolo-Kometa e per quasi tutte le formazioni più attese al Tour of Antalya. Il velocista della squadra varesotta Giovanni Lonardi non è riuscito a partecipare allo sprint vinto dal serbo Dusan Rajovic che corre per Corratec, squadra italiana di categoria Continental. Terzo Filippo Tagliani della Drone-Hopper, unica squadra di alto livello a piazzarsi. Per la Eolo, 11° posto dello spagnolo Martin.

In Francia, alla Giro di Provenza, seconda vittoria consecutiva per un italiano: dopo il prologo vinto da Filippo Ganna, la tappa del venerdì è andata ad Elia Viviani che da quest’anno gareggia proprio con il verbanese alla Ineos-Grenadier.