“Esalando respiri profondi”: ecco come un giovane poeta esprime la libertà

«La poesia è viva», scrive Benedetto Ghielmi, poeta varesino classe 1988 che ha proposto i suoi versi per voler condividere una passione, quella per i pensieri che si fanno parole, appunto attraverso la poesia. Ha pubblicato: “Cocci di bottiglia” con Ed.2000diciassette. Il 14 aprile 2020 ha fondato il blog “Condividendo Poesia”.

“LIBERTÀ”

Accendo lampioni

di giorno

non mi sfiora

il profumo dello schema

desidero

insistentemente vivere

gustando le sfaccettature

della libertà

lasciami volare

con il cuore infiammato

sussultando

davanti al vero

esalando respiri profondi

nelle verdi vallate

senza nulla

ma soltanto con i desideri

permettimi di andare

dove nessun sorriso

verrà abbandonato al vento

toccherò l’eco di ogni parola.

(Benedetto Ghielmi dalla silloge: “Cocci di bottiglia” – Ed.2000diciassette)

Chissà quante volte, anche voi gentili lettori, vi sarete soffermati sul valore della libertà. In questo ultimo periodo storico ancor di più. Ma in fondo in fondo che cosa è questa “libertà”? Per rispondere (o almeno tentare) a questo quesito vorrei riprendere alcuni versi della mia poesia ossia: “Esalando respiri profondi” e ancora:

“Toccherò l’eco di ogni parola”. Questi due versi del componimento poetico racchiudono, secondo me, il profondo senso e significato della libertà. Difendiamo questo valore che ci ricorda che siamo, innanzitutto, esseri umani è in quanto tali abbiamo una nostra dignità da tenere viva come una fiammella di una lanterna.

Vi auguro di essere persone libere e che possano rispettare, soprattutto, la libertà altrui.

Benedetto Ghielmi