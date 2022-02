Estratto dal pozzo in Marocco il bambino di 5 anni ma Al Jazeera comunica: “È morto”

Ryan, il bambino di 5 anni caduto martedì scorso in un pozzo profondo 32 metri, è morto.

È stato estratto questa sera, sabato 5 febbraio, dopo oltre 100 ore dai soccorritori che lo avevano raggiunto scavando un tunnel parallelo, ma – come annuncia dalla Casa Reale del Marocco, citato dai media arabi – per lui non c’è stato nulla da fare. Fino a sabato mattina, come mostravano le immagini di una sonda inviata all’interno del foro, il bambino era vivo. Secondo fonti marocchine citate dall’Agi, il bambino era vivo al momento dell’uscita dal pozzo. I soccorritori hanno fatto di tutto per raggiungerlo in tempo e sono riusciti a recuperarlo ed estrarlo. Ma per lui non c’è stato nulla fare: “Il bambino è morto a causa delle ferite riportate durante la caduta”, si legge nel comunicato della Casa Reale citato dai media arabi.