Eventi per bambini nel weekend dal 11 al 13 febbraio tra Varese e provincia

Sole, vento e nuvole in questo fine settimana di febbraio alla vigilia di San Valentino. L’occasione per scambiarsi speciali segni di affetto anche in famiglia condividendo magari giochi, spettacoli e passeggiate genitori e figli insieme.

STORIE E SPETTACOLI

Besozzo: parte sabato pomeriggio la rassegna per bambini “Vengo anch’io! Fiabe e storie a Teatro” del Teatro Duse. Sul palco per l’occasione gli attori della Compagnia Cerchio Tondo con “Le avventure di Pinocchio” > Lo spettacolo

Varese: domenica 13 febbraio la rassegna per famiglie di Filmstudio90 CinemaKids propone ai bambini Sing 2, film che riporta sul grande schermo Buster Moon, il koala impresario dello spettacolo del regno animale più sognante e pasticcione che ci sia > Il film

Libri: ogni settimana la libraia Laura Orsolini scrive le sue recensioni per bambini e ragazzi nella rubrica Mamma, scegliamo un libro? > Scopri di più

GIOCHI E LABORATORI

Varese: a Villa Baragiola c’è Game for Change, l’escape room che arriva dal futuro ideata dalla classe 4A del Liceo Scientifico di Laveno Mombello. Un gioco a squadre (massimo 8 partecipanti per team) basato su temi di educazione ambientale in cui si vince grazie a logica e cooperazione > Scopri di più

Besozzo: proseguono sabato i laboratori tipografici rivolti ai ragazzi dagli 11 ai 18 anni. Si intitolano Creo il mio libro ed è per tutti gratuito > Come partecipare

Milano: secondo appuntamento sabato con Apprendisti pittori al Castello Sforzesco. L’associazione Ad Artem propone ai bambini e ai genitori speciali visite guidate alla Pinacoteca Ambrosiana seguite da laboratorio di pittura> Leggi di più

Varese: ultimo weekend per scivolare sul ghiaccio della pista di pattinaggio ai Giardini Estensi, che rimane aperta sia ai privati che alle associazioni sportive dilettantistiche per i corsi, fino al 13 febbraio > L’articolo

Besano: il Museo dei Fossili di Besano riserva ai bambini il biglietto ad ingresso ridotto a 3 euro (gratuito per i minori di 4 anni) nei weekend invernali sino alla fine di febbraio, sabato dalle 14:00 alle 17:30 e domenica dalle 10:30 alle 17:30 > Qui tutti i dettagli

PASSEGGIATE

Angera: passeggiate romantiche sul Lungolago di Angera fino alla Panchina dell’amore, allestita per San Valentino 2022 e dedicata a tutti gli amori, anche quello tra mamma e papà o tra genitori e figlio > L’iniziativa

Varese: la scalata al monte Chiusarella (913 m) è adatta ai bambini a partire dai 6 anni e regala la soddisfazione di un panorama a 360° > Come arrivarci

Varese: la gita al Forte di Orino è un grande classico delle Feste. Si tratta di arrivare a una terrazza panoramica su tutto il Varesotto raggiungibile con sentieri adatti ad ogni esigenza: trasporti e sentieri per raggiungere uno dei punti più apprezzati e frequentati – Tutte le info

Brinzio: anche in inverno il percorso dal laghetto di Brinzio a Villaggio Cagnola è una passeggiata semplice nei boschi del Parco del Campo dei Fiori, sulle tracce dell’acqua e il suo trasformarsi, dal laghetto alle sorgenti dell’Olona > Leggi qui

Brinzio: anche la scalata al Monte Legnone è una passeggiata semplice, adatta a tutti prestando però attenzione, perché in alcuni punti le barriere protettive costeggiano pareti ripide > Scopri di più

Luvinate: è una passeggiata piccola, adatta a tutti e in tutte le stagioni, quella che dal poggio di Luvinate porta a Velate, camminando nei boschi del Parco del Campo dei Fiori fino all’abbraccio con il grande faggio monumentale > L’idea

MAMMA E PAPÀ

Varese : alla Galleria Punto sull’Arte 4 artiste puntano lo sguardo sull’infanzia, sul gioco e su quelli che sono a tutti gli effetti gli attrezzi di lavoro di un bambino, quelli con cui lui costruisce la propria identità. È la mostra Fun4kids. Vernissage sabato 12 febbraio > Tutte le informazioni

Varese – Rancio Valcuvia: accesso libero per le famiglie con bambini dai 6 agli 11 anni ai centri vaccinali dell’ospedale di Varese e di Rancio Valcuvia in tutti i fine settimana di febbraio > L’articolo

Per tutti: torna il Mercatino Regionale Francese a Varese e l’evento AgruMI a Milano e poi musica, teatro e arte in questo fine settimana > Cosa fare nel weekend