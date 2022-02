Eventi per bambini nel weekend dal 18 al 20 febbraio tra Varese e provincia

Con qualche velatura nuvolosa soprattutto nelle giornate di venerdì e sabato, ma comunque secco, il weekend dal 18 al 20 febbraio si colora con qualche anticipo carnevalesco e propone alle famiglie con bambini attività nei musei, escursioni e spettacoli per divertirsi insieme ai bambini.

LABORATORI E MUSEI

Busto Arsizio: nuova Giocomerenda domenica a Palazzo Cicogna con “Un selfie al museo”, la visita guidata con laboratorio che insegnerà ai bambini a ritrarsi senza smartphone, partendo da una foto > Come partecipare

Varese: a Villa Baragiola c’è Game for Change, l’escape room che arriva dal futuro ideata dalla classe 4A del Liceo Scientifico di Laveno Mombello. Un gioco a squadre (massimo 8 partecipanti per team) basato su temi di educazione ambientale in cui si vince grazie a logica e cooperazione > Scopri di più

Besozzo: proseguono sabato i laboratori tipografici rivolti ai ragazzi dagli 11 ai 18 anni. Si intitolano Creo il mio libro ed è per tutti gratuito > Come partecipare

Varese: visita guidata per tutta la famiglia sabato pomeriggio a Villa Mirabello per La civiltà delle palafitte: mostra prorogata fino a settembre che parte dai reperti rinvenuti all’Isolino Virginia e si arricchisce di proiezioni, schermi interattivi e ricostruzioni di interni > Leggi di più

Besano: il Museo dei Fossili di Besano riserva ai bambini il biglietto ad ingresso ridotto a 3 euro (gratuito per i minori di 4 anni) nei weekend invernali sino alla fine di febbraio, sabato dalle 14:00 alle 17:30 e domenica dalle 10:30 alle 17:30 > Qui tutti i dettagli

STORIE E SPETTACOLI

Busto Arsizio: c’è Voglia di Carnevale domenica pomeriggio al Teatro sociale Delia Cajelli che propone lo spettacolo per famiglie Un colore cerca casa di Progetto Zattera Teatro. Ingresso gratuito > Lo spettacolo

Marchirolo: sabato pomeriggio la Biblioteca civica e i volontari di Nati per leggere apettano i #piccolilettoriforti indicativamente tra i 3 e i 6 anni per condividere un messaggio importante da diffondere all’universo con la lettura di Se vieni sulla terra > Qui tutte le info

Fagnano Olona: la scrittrice Laura Orsolini ospite, assieme ai suoi personaggi, dell’aula magna delle scuole Fermi sabato 19 febbraio alle ore 21 per la presentazione del suo ultimo libro per ragazzi Il ladro gourmet > L’evento

Libri: ogni settimana la libraia Laura Orsolini scrive le sue recensioni per bambini e ragazzi nella rubrica Mamma, scegliamo un libro? > Questa settimana, in vista di San Valentino ha pensato di selezionare due libri sull’amore per i ragazzi, un graphic novel e un romanzo > Scopri di più

PASSEGGIATE

Besano: una Giornata triassica sul sentiero dei fossili di Besano domenica 20 febbraio con un’escursione per tutta la famiglia proposta dalle guide di Naturalis Insubria > Scopri di più

Laveno, Cittiglio, Caravate, Leggiuno, Sangiano: una giornata intera di pulizie di strade e boschi promossa dal Gruppo ecologico di Caravate. L’invito a partecipare è aperto a tutti > Leggi qui

Varese: la scalata al monte Chiusarella (913 m) è adatta ai bambini a partire dai 6 anni e regala la soddisfazione di un panorama a 360° > Come arrivarci

Varese: la gita al Forte di Orino è un grande classico delle Feste. Si tratta di arrivare a una terrazza panoramica su tutto il Varesotto raggiungibile con sentieri adatti ad ogni esigenza: trasporti e sentieri per raggiungere uno dei punti più apprezzati e frequentati – Tutte le info

Brinzio: anche in inverno il percorso dal laghetto di Brinzio a Villaggio Cagnola è una passeggiata semplice nei boschi del Parco del Campo dei Fiori, sulle tracce dell’acqua e il suo trasformarsi, dal laghetto alle sorgenti dell’Olona > Leggi qui

Brinzio: anche la scalata al Monte Legnone è una passeggiata semplice, adatta a tutti prestando però attenzione, perché in alcuni punti le barriere protettive costeggiano pareti ripide > Scopri di più

Luvinate: è una passeggiata piccola, adatta a tutti e in tutte le stagioni, quella che dal poggio di Luvinate porta a Velate, camminando nei boschi del Parco del Campo dei Fiori fino all’abbraccio con il grande faggio monumentale > L’idea

MAMMA E PAPÀ

Varese – Malnate: consulenze gratuite a Varese e Malnate grazie a Il mestiere di genitore, il nuovo servizio di Re-Start offre alle mamme e ai papà percorsi individuali o in gruppo e opportunità di confronto dedicati solo ai papà > Leggi l’articolo

Azzate: allo Stendipanni, il mercatino delle Mamme in cerchio di Azzate, tante idee e soluzioni per un Carnevale etico con tanti costumi e accessori coloratissimi usati, ma in ottimo stato, per contribuire ai progetti a sostegno della maternità. Aperto anche al sabato > Leggi qui

