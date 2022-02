Eventi per bambini nel weekend dal 25 al 27 febbraio tra Varese e provincia

Sole e mascherine in quest’ultimo fine settimana di febbraio ricco di appuntamenti teatrali per famiglie alternati a laboratori e piccole feste di Carnevale in attesa delle celebrazioni (sempre contenute) di settimana prossima per chi segue la festa con rito ambrosiano.

STORIE E SPETTACOLI

Varese: Cenerentola al Teatro Nuovo è una favola contemporanea. Lo spettacolo della Compagnia Altroverso andrà in scena venerdì 25 febbraio alle ore 21 al Nuovo di viale Dei Mille. Adatto a tutte le età: Lo spettacolo

Cassano Valcuvia: la rassegna Latitudini riparte dal Teatro di Cassano Valcuvia sabato 26 febbraio con Esercizi di Fantastica, un omaggio a Gianni Rodari. Lo spettacolo per famiglie è di Sosta Palmizi ed è vincitore del Vimercate Ragazzi Festival 2021 > Come partecipare

Sesto Calende: a dare il via alla rassegna di teatro all’aria aperta “Respira il Teatro” in piazza De Cristoforis sabato 26 febbraio sarà Pinocchio, reinterpretato nei testi e nella regia di Silvia Priori > La rassegna

Saronno: famiglie a teatro domenica pomeriggio per Jack e il fagiolo magico, spettacolo della compagnia La luna nel letto in scena domenica 27 febbraio alle ore 16 la rassegna per ragazzi del Teatro Giuditta Pasta > Scopri di più

Besozzo: secondo appuntamento domenica pomeriggio con la rassegna “Vengo anch’io! Fiabe e territorio” promossa dal Comune. Al Teatro Duse va in scena Pepe e Ciro all’Avventura, spettacolo della Compagnia C’è un asino che vola > Qui tutte le info

Libri: ogni settimana la libraia Laura Orsolini scrive le sue recensioni per bambini e ragazzi nella rubrica Mamma, scegliamo un libro? > Questa settimana, sulla scia di San Valentino, propone due albi illustrati che parlano d’amore, d’arte e di poesia belli da sfogliare e da leggere ad ogni età > Scopri di più

GIOCHI

Malnate: il Carnevale di Malnate sarà una caccia al tesoro in maschera alla ricerca dei Supereroi. Domenica 27 febbraio l’evento per i più piccoli organizzato dalle Parrocchie malnatesi con la collaborazione di tante associazioni > Tutte le informazioni

Induno Olona: torna il Carnevale dei bambini sabato 26 febbraio all’interno della corte Riva a partire dalle 15 giochi per i più piccoli, bolle di sapone e un concorso per la mascherina più bella – Tutte le informazioni

Varese: niente sfilata in città, il Carnevale 2022 a Varese è un concorso per la Mascherina d’oro. Per il terzo anno consecutivo salta la sfilata in centro. La Famiglia Bosina propone un concorso ai bambini e annuncia il discorso del Re bosino – Tutte le informazioni

Varese: in assenza della grande sfilata in città, i commercianti di via San Martino propongono La “Settimana di carnevale”. Sabato pomeriggio in via San Martino c’è il truccabimbi offerto dall’associazione 23&20 a tutti i bimbi travestiti– Tutte le informazioni

Castiglione Olona: la biblioteca propone un sabato sera in compagnia con i giochi da tavolo al Castello di Monteruzzo con “La biblioteca in gioco”, una serata alternativa con tanti giochi divertenti, adatti a tutta la famiglia indicativamente dai 14 anni in su– Leggi di più

Zecchino d’oro 2022: il casting per lo Zecchino d’Oro 2022 è online. I piccoli solisti possono caricare il loro provino entro il 31 marzo sulla piattaforma e partecipare al 65° festival della canzone per bambini > Qui tutte le info

EVENTI

Azzate: torna la Sfilata di Carnevale, senza carri, ma solo con tante mascherine questa volta colorate e simpatiche, indossate sopra quelle a cui siamo ormai abituati – Tutte le informazioni

Varese: pizzoccheri e truccabimbi per la serata valtellinese al Fuoricontesto. L’appuntamento è per sabato 26 febbraio alle 19.30 in via Dunant, dove il buon cibo incontra l’inclusione sociale. Attività gratuite per bambini > Tutte le informazioni

LABORATORI

Varese: Maschere… non mascherine! Laboratorio di Carnevale al Museo tattile di Villa Baragiola aperto ad adulti e bambini per progettare e realizzare maschere originali con materiale di riuso domenica 27 febbraio alle 15.30 > Come partecipare SOLD OUT

Castiglione Olona: bimbi in maschera sabato pomeriggio con Animazione Varese e Pro Loco. Sarà possibile partecipare ad un divertentissimo laboratorio per creare la propria maschera di Carnevale e gustare una golosa merenda > Leggi di più

Besozzo: proseguono sabato i laboratori tipografici rivolti ai ragazzi dagli 11 ai 18 anni. Si intitolano Creo il mio libro ed è per tutti gratuito > Come partecipare

Tremezzina Lago di Como: l’Arcimboldo ispira le maschere dei bambini per il Carnevale vegetale, originale laboratorio d’arte per bambini dai 6 agli 11 anni, è proposto da Villa Carlotta per sabato 26 febbraio alle ore 14.30 > Leggi qui

Milano: ultimo appuntamento sabato con Apprendisti pittori al Castello Sforzesco, la proposta di Ad Artem per bambini e genitori guidati in speciali visite alla Pinacoteca Ambrosiana seguite da laboratorio di pittura > L’iniziativa

MUSEI

Varese: prosegue a Villa Mirabello La civiltà delle palafitte: mostra prorogata fino a settembre che parte dai reperti rinvenuti all’Isolino Virginia e si arricchisce di proiezioni, schermi interattivi e ricostruzioni di interni > Leggi di più

Besano: il Museo dei Fossili di Besano riserva ai bambini il biglietto ad ingresso ridotto a 3 euro (gratuito per i minori di 4 anni) nei weekend invernali sino alla fine di febbraio, sabato dalle 14:00 alle 17:30 e domenica dalle 10:30 alle 17:30 > Qui tutti i dettagli

PASSEGGIATE

Varese: la scalata al monte Chiusarella (913 m) è adatta ai bambini a partire dai 6 anni e regala la soddisfazione di un panorama a 360° > Come arrivarci

Varese: la gita al Forte di Orino è un grande classico delle Feste. Si tratta di arrivare a una terrazza panoramica su tutto il Varesotto raggiungibile con sentieri adatti ad ogni esigenza: trasporti e sentieri per raggiungere uno dei punti più apprezzati e frequentati – Tutte le info

Brinzio: anche in inverno il percorso dal laghetto di Brinzio a Villaggio Cagnola è una passeggiata semplice nei boschi del Parco del Campo dei Fiori, sulle tracce dell’acqua e il suo trasformarsi, dal laghetto alle sorgenti dell’Olona > Leggi qui

Brinzio: anche la scalata al Monte Legnone è una passeggiata semplice, adatta a tutti prestando però attenzione, perché in alcuni punti le barriere protettive costeggiano pareti ripide > Scopri di più

Luvinate: è una passeggiata piccola, adatta a tutti e in tutte le stagioni, quella che dal poggio di Luvinate porta a Velate, camminando nei boschi del Parco del Campo dei Fiori fino all’abbraccio con il grande faggio monumentale > L’idea

MAMMA E PAPÀ

Varese – Malnate: consulenze gratuite a Varese e Malnate grazie a Il mestiere di genitore, il nuovo servizio di Re-Start offre alle mamme e ai papà percorsi individuali o in gruppo e opportunità di confronto dedicati solo ai papà > Leggi l’articolo

Azzate: allo Stendipanni, il mercatino delle Mamme in cerchio di Azzate, tante idee e soluzioni per un Carnevale etico con tanti costumi e accessori coloratissimi usati, ma in ottimo stato, per contribuire ai progetti a sostegno della maternità. Aperto anche al sabato > Leggi qui

Varese: fino al 26 marzo 2022 alla Galleria Punto sull’Arte c’è Fun 4 kids, con quattro artiste che puntano lo sguardo sull’infanzia e sul gioco > Tutte le informazioni

Per tutti: Tanta voglia di travestirsi, teatro musica arte e Filosofarti nell’ultimo fine settimana di febbraio> Cosa fare nel weekend