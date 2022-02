Eventi per bambini nel weekend dal 4 al 6 febbraio tra Varese e provincia

Il sole bacia il primo weekend di febbraio con inediti anticipi di primavera e la colorata allegria della Giornata dei calzini spaiati che si celebra il primo venerdì di febbraio per insegnare ai bambini il bello di essere unici, perché ciascuno lo è.

CALZINI SPAIATI

Tradate: nelle scuole dell’Istituto comprensivo Galilei di Tradate si festeggia la Giornata dei calzini spaiati. il Comitato genitori ha indetto un concorso fotografico per ricordare la singolare giornata che cade il primo venerdì del mese di febbraio e che vuole essere un invito alla valorizzazione della diversità > Tutte le informazioni

Gavirate: i genitori di Gavirate premiano i calzini spaiati più originali. Mamme e papà invitano ad aderire alla Gionata dei calzini spaiati Venerdì 4 febbraio indossando e condividendo i propri calzini diversi > Come partecipare

VareseNews: Unico è bello! Scattate una foto ai vostri calzini non abbinati e postatela sui social con #calzinispaiati2022 e #varesenews >L’inizitiva

STORIE E SPETTACOLI

Gallarate: un pomeriggio culturale speciale attende bambini e famiglie sabato 5 febbraio, al teatro delle Arti di Gallarate con La battaglia di Emma, spettacolo delicato su pace e conflitto della compagnia teatrale Mattioli > Lo spettacolo

Varese: domenica 6 febbraio la rassegna per famiglie di Filmstudio90 CinemaKids propone ai bambini Clifford – Il grande cane rosso, sull’effetto del grande amore dei bambini per gli amici a quattro zampe > Il film

Marchirolo: appuntamento con i piccoli, anzi piccolissimi #lettoriforti sabato mattina alla Biblio Mcr, la biblioteca comunale di Marchirolo dove, assieme ai volontari di Nati per leggere, i bambini fino a tre anni potranno partecipare alla lettura animata di Dove sei signor pinguino > L’evento

Libri: ogni settimana la libraia Laura Orsolini scrive le sue recensioni per bambini e ragazzi nella rubrica Mamma, scegliamo un libro? > Scopri di più

MUSEI

Varese : “Sant’Apollonia e il mal di denti” è una visita speciale al Sacro Monte, dall’antico dipinto in cripta ai reperti osteologici del Museo Baroffio, proposta da Archeologistics per il 6 febbraio le famiglie – Tutte le informazioni

Besano: il Museo dei Fossili di Besano riserva ai bambini il biglietto ad ingresso ridotto a 3 euro (gratuito per i minori di 4 anni) nei weekend invernali sino alla fine di febbraio, sabato dalle 14:00 alle 17:30 e domenica dalle 10:30 alle 17:30 > Qui tutti i dettagli

GIOCHI E LABORATORI

Besozzo: proseguono sabato i laboratori tipografici rivolti ai ragazzi dagli 11 ai 18 anni. Si intitolano Creo il mio libro ed è per tutti gratuito > Come partecipare

Varese: la pista di pattinaggio ai Giardini Estensi, rimane aperta sia ai privati che alle associazioni sportive dilettantistiche per i corsi, fino al 13 febbraio > L’articolo

FUORI PORTA

Varese – Malnate: Legambiente propone una passeggiata semplice, da Bizzozero ai Mulini di Gurone domenica 6 febbraio, alle 10 in occasione della Giornata Mondiale delle Zone Umide che ricorre il 2 Febbraio > Scopri come partecipare

Varese: la scalata al monte Chiusarella (913 m) è adatta ai bambini a partire dai 6 anni e regala la soddisfazione di un panorama a 360° > Come arrivarci

Varese: la gita al Forte di Orino è un grande classico delle Feste. Si tratta di arrivare a una terrazza panoramica su tutto il Varesotto raggiungibile con sentieri adatti ad ogni esigenza: trasporti e sentieri per raggiungere uno dei punti più apprezzati e frequentati – Tutte le info

Brinzio: anche in inverno il percorso dal laghetto di Brinzio a Villaggio Cagnola è una passeggiata semplice nei boschi del Parco del Campo dei Fiori, sulle tracce dell’acqua e il suo trasformarsi, dal laghetto alle sorgenti dell’Olona > Leggi qui

Brinzio: anche la scalata al Monte Legnone è una passeggiata semplice, adatta a tutti prestando però attenzione, perché in alcuni punti le barriere protettive costeggiano pareti ripide > Scopri di più

Luvinate: è una passeggiata piccola, adatta a tutti e in tutte le stagioni, quella che dal poggio di Luvinate porta a Velate, camminando nei boschi del Parco del Campo dei Fiori fino all’abbraccio con il grande faggio monumentale > L’idea

MAMMA E PAPÀ

Varese: un’altra Candelora senza eventi ma la tradizione della “benedizione del pancione” resiste con la benedizione delle gestanti in parrocchia a Casbeno domenica 6 – Tutte le informazioni

Per tutti: tra percorsi in natura, concerti live da vivere e mercatini è in arrivo il fine settimana > Cosa fare nel weekend